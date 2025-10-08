“Serie A a 18 squadre? Vi spiego perchè non è la scelta giusta”, De Siervo ha le idee chiare

Appena arrivata una notizia molto importante sul futuro della Serie A, De Siervo scioglie i dubbi: le sue parole non lasciano spazio ad interpretazione.

Da diversi anni, soprattutto in Italia, si parla di una riduzione delle squadre partecipanti al massimo campionato nazionale. A molti addetti ai lavori, 20 squadre sembrano troppe, questo perchè alcuni club non sembrano attrezzati per la Serie A.

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto di essere favorevole ad un un passaggio dalle 20 squadre attuali a 18 club. Secondo il presidente del Napoli, questa mossa aumenterebbe lo spettacolo del campionato, eliminando le partite meno seguite dai tifosi delle diverse squadre. Da segnalare, intanto, le parole di De Siervo proprio rigurado questo tema: ha parlato in questi minuti.

Come riportato da Ansa, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, al termine dell’assemblea di lega, ha parlato dell’idea di un possibile passaggio della Serie A da 20 a 18 squadre.

Di seguito le parole di De Servo su una possibile Serie A a 18 squadre:

“Per le tre maggiori leghe: quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di rimanere a 20 squadre in questo momento è la migliore. Questo perché nel momento in cui si calasse a 18, perderemmo circa il 20% di eventi sportivi, oltre a una forma di rappresentatività anche legata a grandi città e grandi territori, andando più rapidamente nella logica della compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto a queste grandi competizioni europee”

“Negli ultimi anni abbiamo avuto il merito e la fortuna di consentire a squadre italiane di arrivare in fondo alle competizioni europee e non è detto che questo succeda sempre. Pensate se tutta l’aspettativa dei nostri tifosi fosse riposta solo sulle coppe europee dove per anni come sapete non abbiamo ottenuto i risultati meritati e sperati”, ha concluso l’amministratore della Lega Serie A.