Bologna – Napoli, caos biglietti: il comunicato del club emiliano

Iniziata la vendita dei biglietti per la sfida tra Bolgna e Napoli, ma attenzione alla possibile decisone dell’Osservatorio: ecco il comunicato del club felsineo.

Il Napoli vince per 2-1 contro l’ostico Genoa di Patrick Vieira, e si conferma alla guida del nuovo campionato 2025/2026, insieme alla nuova Roma di Gasperini.

Ora, arriva la sosta per le nazionali, con diversi giocatori azzurri costretti a dare forfait, tra cui Politano e Lobotka ( usciti anzitempo nella sfida contro il Genoa). Mister Conte, spera di recuperare più calciatori possibili, visto che al rientro ci sarà una fase cruciale della League phase, e diverse partite di campionato ( tra cui il big match con l’Inter). Da segnalare, intato, il comunicato del Bologna in merito alla sfida con il Napoli.

Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania: il comunicato

Nella giornata di oggi, sono stati messi in vendita i tagliandi per la sfida tra Bologna e Napoli, in programma il prossimo 9 Novembre alle 15: attenzione alla decisione sui tifosi ospiti.

La sfida tra il club felsineo e gli azzurri, che si terrà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, potrebbe essere vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania. In attesa della decisone finale dell’Osservatorio, il club emiliano ha emesso un comunicato a riguardo: