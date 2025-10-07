Tegola Napoli, un big potrebbe saltare fino a 7 gare: c’è anche la sfida contro l’Inter al Maradona!

I campioni d’Italia potrebbero essere costretti a rinunciare al proprio pilastro in un momento chiave dell’annata.

Primo posto in Serie A, seppur in compagnia della Roma, e situazione ancora in divenire in Champions League. L’avvio di stagione del Napoli è stato tutto sommato positivo, malgrado gli azzurri abbiano già incassato due sconfitte. Ciò che maggiormente preoccupa Antonio Conte sono i numerosi infortuni registrati finora, che hanno costretto il tecnico salentino ad affrontare in emergenza alcune gare.

Napoli, Lobotka rischia un mese di stop: quali match salterà

Gran parte di questi problemi hanno interessato il reparto difensivo. Nella gara contro il Genoa, tuttavia, i guai muscolari hanno falcidiato il centrocampo partenopeo, privando Conte di due pedine imprescindibili nel suo scacchiere.

Stanislav Lobotka e Matteo Politano, infatti, sono stati costretti a chiedere anzitempo il cambio. Il centrocampista slovacco ha lasciato il campo al 44′, sostituito da Billy Gilmour. Partito lo stesso per il ritiro della sua Nazionale, attesa da due impegni molto importanti in vista del Mondiale 2026, il classe 1994 sta già rientrando in Italia dove si sottoporrà agli esami del caso.

In attesa del comunicato ufficiale del Napoli, che dovrebbe fare chiarezza sui tempi di recupero, la sensazione più diffusa è che Lobotka possa essersi stirato. In tal caso, i campani dovrebbero fare a meno di lui per almeno un mese.

Napoli, quali partite potrebbe saltare Lobotka

Un’assenza indubbiamente molto pesante per i campioni d’Italia in carica, attesi da un vero e proprio tour de force dopo la sosta. Il timore è che lo slovacco possa essere costretto a saltare tutte le gare in programma tra la seconda metà di ottobre e l’inizio di novembre. Sette sfide in ventidue giorni potenzialmente già decisive per le sorti del Napoli sia in campionato sia in Champions League.

L’attenzione, ovviamente, è focalizzata soprattutto sul big match contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre. La squadra di Cristian Chivu è distante tre punti dagli azzurri, ma, prima di andare al Maradona, dovrà fare visita all’altra capolista della Serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini.

Ecco perché, in caso di vittoria del Napoli contro il Torino, la partita di Fuorigrotta potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per staccare in maniera significativa i nerazzurri. Per riuscirci, sarebbe fondamentale poter contare sull’apporto di Lobotka.

Ecco nel dettaglio il calendario del Napoli nel prossimo mese: