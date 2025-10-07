“Resterà fuori un mese”, arrivano aggiornamenti sull’infortunio: doccia gelida per Conte

Brutte notizie per l’allenatore salentino: l’infortunio di un pilastro dei campioni d’Italia è più serio del previsto.

La vittoria contro il Genoa ha consentito al Napoli di restare in testa alla classifica, seppur in coabitazione con la Roma. Il successo sui rossoblù, però, non ha portato solo buone notizie ai partenopei. Antonio Conte è stato costretto a sostituire anzitempo Stanislav Lobotka e Matteo Politano a causa di problemi muscolari.

Napoli, un mese di stop per Lobotka

Il centrocampo slovacco ha dovuto alzare bandiera bianca già sul finire della prima frazione di gioco, sostituito da Billy Gilmour. Secondo Il Mattino, il classe 1994 avrebbe riportato uno stiramento e potrebbe stare fermo un mese.

Un’assenza che, se confermata, priverebbe Conte e tutto il Napoli della regia illuminante di Lobotka in un momento cruciale della stagione. Al rientro dalla sosta per le nazionali, infatti, gli azzurri saranno chiamati a disputare ben 7 partite in appena 22 giorni. Un vero e proprio tour de force, in cui i campioni d’Italia in carica si giocheranno una fetta importante del proprio destino in Italia e in Europa.

È normale, quindi, che, dopo l’indiscrezione riportata da Il Mattino, ci sia grande attesa per la pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito del Napoli. Soltanto allora si capirà se davvero i campani dovranno rinunciare per un periodo così lungo al faro del loro centrocampo.