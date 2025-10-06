Il Napoli è già a uno snodo cruciale: doppia opportunità al rientro dalla sosta!

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli avrà la grande occasione di allungare sulla concorrenza e non solo.

Quattro vittorie e due sconfitte. È questo lo score registrato dal Napoli nel primo tour de force della stagione 2025/2026. Sei gare in ventidue giorni tra Serie A e Champions League. C’era grande attesa per capire quali sarebbero state le performance degli azzurri con così tante partite ravvicinate, dopo che nella scorsa annata gli uomini di Antonio Conte, di fatto, erano stati impegnati solo in campionato.

I risultati, tutto sommato, sono stati positivi. Malgrado il KO rimediato contro il Milan, i campioni d’Italia in carica sono in testa alla classifica, seppur in coabitazione con la Roma. Discorso abbastanza simile anche per quanto riguarda la Champions. Il successo interno con lo Sporting Lisbona ha permesso di lasciarsi alle spalle la sconfitta subita al debutto contro il Manchester City.

Napoli, il calendario fino alla prossima sosta

La pausa per le nazionali consente sia di tirare il fiato a chi non è stato convocato sia di stilare un primo bilancio. Non solo su quanto avvenuto finora, ma anche su quello che potrebbe accadere a partire da sabato 18 ottobre, quando si giocherà Torino-Napoli.

Saranno ben sette i match in programma per i partenopei tra la seconda metà di ottobre e l’inizio di novembre. Uno in più, quindi, rispetto al calendario tra settembre e ottobre. Ecco le sfide che attendono gli azzurri:

Torino-Napoli (18 ottobre, ore 18:00)

PSV Eindhoven-Napoli (21 ottobre, ore 21:00)

Napoli-Inter (25 ottobre, ore 18:00)

Lecce-Napoli (28 ottobre, ore 18:30)

Napoli-Como (1° novembre, ore 18:00)

Napoli-Eintracht Francoforte (4 novembre, ore 18:45)

Bologna-Napoli (9 novembre, ore 15:00)

Napoli, i possibili scenari in campionato e in Champions

Tra i cinque impegni in Serie A spicca, ovviamente, lo scontro diretto contro l’Inter. Battendo il Torino, il Napoli si presenterebbe con almeno tre punti di vantaggio sui nerazzurri, chiamati a far visita alla Roma al rientro dalla sosta. Ciò significa che, superando la squadra di Cristian Chivu, i partenopei potrebbero allungare in maniera decisamente importante sui rivali.

Una prospettiva allettante per gli azzurri, desiderosi di dare una sterzata decisa anche al proprio cammino in Champions League. Il doppio confronto con PSV Eindhoven ed Eintracht Francoforte sembra ampiamente alla portata del Napoli. Uscirne con sei punti renderebbe più che concreta la possibilità di entrare tra le prime otto della classifica generale della “League Phase”. Un traguardo fondamentale, perché darebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale.