Mercato, il Napoli pensa già a gennaio: svelato il possibile colpo

Non solo presente, ma anche futuro in casa Napoli. La società partenopea, infatti, pensa già alla sessione di calciomercato invernale e a un possibile colpo in entrata.

Il Napoli è lì sopra, davanti a tutti, a comandare (in compagnia della Roma) la classifica di Serie A. Gli azzurri sono ripartiti subiti con il successo in rimonta contro il Genoa, che porta con sé una notevole carica di entusiasmo ad un collettivo forte mentalmente.

Il merito va dato naturalmente ad Antonio Conte, leader assoluto in questo. Ma anche ai suoi uomini, che non hanno mai abbassato la testa e messo tutto per arrivare al vittoria. E tra questi c’è sicuramente l’uomo del momento, Frank Zambo Anguissa, che, però, a gennaio creerà un bel problema a Conte.

Conte dovrà fare a meno di Anguissa: il Napoli pronto ad attivarsi

Un calciatore come Anguissa, in una condizione fisica come questa, difficilmente riesci a sostituirlo. È l’uomo del momento, o comunque di questo inizio di stagione, con i suoi tre premi MVP vinti nelle prime sei giornate. Praticamente il migliore nella metà delle partite disputate.

Tutti a parlare di De Bruyne e McTominay, e poi c’è il “cavaliere oscuro” Anguissa, che non si fa a notare e si porta a casa tre premi migliore in campo e gol decisivi per la sua squadra, tra cui l’ultimo proprio contro il Genoa, che ha dato vita alla rimonta. Decisivo, forte e con una voglia anche di segnare.

Una caratteristica uscita fuori dalla mentalità di Antonio Conte, che lo ha messo al centro degli inserimenti offensivi, con il desiderio di segnare e risultare ancora più decisivo. E lo sarà (purtroppo) anche a fine dicembre, quando risponderà alla chiamata del suo Camerun per la Coppa D’Africa.

Un vero e proprio dilemma per Conte, che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrà fare a meno di lui per circa un mese e cercare una valida alternativa. D’altronde, è stato un tema anche nella scorsa estate e potrebbe esserlo in vista della finestra di mercato di gennaio.

Il Napoli già al mercato: dall’Inghilterra le voci sul possibile vice – Anguissa

Frank Zambo Anguissa era stato messo nella lista dei possibili addii a fine stagione scorsa. Invece, alla fine è rimasto, convinto ancora una volta dal progetto del suo allenatore. A fine anno solare, però, raggiungerà la Coppa d’Africa, lasciando un buco di un mese sia per la sfida dal forte profumo di scudetto dell’11 gennaio contro l’Inter, che per la Supercoppa italiana in programma a dicembre.

Ma il Napoli si sta già muovendo e, non a un caso, che sia tornato di moda Kobbie Mainoo, nome che continua a circolare in orbita azzurra, stando alle voci dall’Inghilterra. Sarebbe il sostituto ideale per caratteristiche tecniche e il ds Manna è tornato a farsi sentire con gli entourage, dopo il secco no di qualche settimana fa da parte dello United alla cessione in prestito. Che possa essere la volta buona per il vice-Anguissa?