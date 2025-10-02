Mercato Napoli, dalla trattativa in estate al colpo a gennaio: notizia da sogno!

Notizia incredibile per il mercato del Napoli: super colpo possibile a gennaio, era stato trattato già in estate.

Il Napoli sta man mano ingranando in questa stagione dopo un’estate che ha regalato profondi stravolgimenti alla rosa di Antonio Conte, ora dotata di molti calciatori in grado di aumentare le opzioni a disposizione. Il club è stato molto attivo e rapido, trattando tanti giocatori, ma scegliendo fra questi solo coloro le cui condizioni d’acquisto erano più accessibili. Uno di questi profili potrebbe però tornare d’attualità a gennaio.

Napoli, ritorno di fiamma per Mainoo: a gennaio si può fare!

Dall’Inghilterra non hanno dubbi: secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Napoli potrebbe tornare all’assalto per Kobbie Mainoo. Secondo il quotidiano inglese, infatti, il centrocampista è disposto a chiedere nuovamente di lasciare il Manchester United a gennaio qualora Ruben Amorim restasse l’allenatore dei Red Devils.

Potrebbe così tornare alla carica il Napoli, che era la prima scelta di Mainoo in quest’estate in caso di addio. La trattativa non si era concretizzata in estate a causa del mancato via libera del Manchester United, intenzionato a tratterene il calciatore nonostante il suo desiderio di cercare una nuova avventura per trovare maggiore spazio.

Il Daily Mail afferma così con pochi dubbi che il Napoli potrà tornare alla carica a gennaio, ma non sarà il solo a farsi avanti. Ci sono infatti addirittura anche Real Madrid e Atletico Madrid in lizza per lui, ma il gradimento di Mainoo per la destinazione azzurra gioca a favore del Napoli.

Mainoo al Napoli: che colpo sarebbe?

Il Napoli prova ancora quindi a sondare il fortunato asse di mercato con il Manchester United, che ha già portato in azzurro Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Il club azzurro è stuzzicato da quella che sarebbe un’importante opportunità di mercato e di valorizzare nuovamente un profilo di talento che si è un po’ perso nel caos che domina i Red Devils.

Mainoo potrebbe essere un profilo utile ad aggiungere un’altra alternativa nel centrocampo azzurro, che dovrà fare a meno a gennaio di Anguissa per la Coppa d’Africa. Il centrocampista inglese per caratteristiche potrebbe essere un giocatore assolutamente in grado di sostituirlo e aggiungerebbe una delle pochissime alternative mancanti nel “gioco delle coppie” che compone la rosa azzurra.

Insomma, si tratterebbe dell’ennesimo acquisto intelligente per il mercato azzurro, oltre che di un profilo giovanissimo (classe 2005) e di talento assoluto. Da valutare la volontà del Manchester United di cederlo al Napoli: potrebbe essere un McTominay bis?