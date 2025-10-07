Appello a Conte: “Il conteggio è già impietoso”, cosa sta succedendo

Un messaggio chiaro e diretto rivolto ad Antonio Conte: il quotidiano solleva un punto che sta facendo molto discutere.

Il Napoli c’è. È tornato lì sopra, in cima, a guardare tutti dalla vetta della montagna. Il primo posto, condiviso con la Roma, resta nelle sue mani ed è riuscito ad allungare, seppur di soli due punti, sul Milan.

Gli azzurri, però, naturalmente hanno dovuto prima portare i tre punti a casa contro il Genoa, in una sfida strana, divisa in tanti momenti. Dal gol dello svantaggio che aveva gelato il Maradona, passando per la gioia della rimonta, fino ad arrivare al conteggio degli infortunati. Ben due contro i rossoblù e anche di un certo livello. Anche questo aspetto è ora sotto “investigazione”.

“Conte dovrà iniziare a rischiare”, le parole dirette al tecnico salentino non lasciano dubbi

Naturalmente quando sei il tecnico campione d’Italia, inevitabilmente finisci nell’occhio del ciclone, con continui dibattiti su diversi aspetti.

Quegli aspetti che sono emersi proprio nella sfida contro il Genoa e che ha messo Conte al centro di dibattiti. Un dibattito in cui ha preso parte anche l’edizione odierna del Libero, sottolineando alcuni dettagli e momenti della gestione della rosa del tecnico campione d’Italia:

“All’interno di questa lotta al vertice, ognuno gioca la sua partita strategica. Il Napoli di Conte difende il titolo con una rosa allargata ma con un condottiero che non sembra fidarsene davvero. La gestione infatti è la medesima dell’anno passato con un blocco di titolarissimi da cui non si prescinde, e rotazioni marginali a contorno”.

E sulle seconde linee: