Politano e Lobotka, Conte pensa a come sostituirli: idee a sorpresa

Politano e Lobotka sono rimasti entrambi a Castel Volturno per guarire dai rispettivi infortuni. Intanto, il tecnico campione d’Italia sta già pensando ad eventuali soluzioni alternative.

Il Napoli ha ripreso nel migliore dei modi il cammino in campionato. Il 2-1 in rimonta contro il Genoa è quello che serviva agli uomini di Conte, dopo il ko esterno di Milano, e quella prima posizione che proprio i rossoneri avevano strappato agli azzurri.

Ora sono di nuovo lì, in vetta alla classifica, che guardano (insieme alla Roma) tutti dall’alto verso il basso. E tra undici giorni si riparte contro il Torino per la settima giornata. Undici giorni lunghi, ma allo stesso tempo brevi per Conte, che attende di sapere le condizioni di Politano e Lobotka. Il tecnico salentino, intanto, anticipa tutti e pensa già a come sostituirli.

Politano si ferma: Conte ha in mente due alternative

Il 21 azzurro è sicuramente tra gli uomini più in forma di questo inizio di campionato. Le sue galoppate sulla fascia non sono passate inosservate. Anzi sembra quasi che abbiano anche accelerato il processo di quel rinnovo, più che meritato, arrivato qualche settimana fa fino al 2028.

Ora, però, c’è apprensione per quello stop contro il Genoa. Uno stop che gli ha fatto saltare la convocazione in Nazionale, a favore del suo compagno di squadra Leonardo Spinazzola. Ma l’unico pensiero adesso è quello di tornare il prima possibile a disposizione di Conte, che ha già affermato che dovrebbe trattarsi di un affaticamento.

I prossimi giorni e gli esami strumentali faranno luce sui fatti, ma intanto il tecnico salentino ha già in mente due sostituzioni. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, le alternative sono due: quella naturale di Neres o quella jolly di Elmas. Il brasiliano parte avanti nelle gerarchie grazie al modo di giocare simile a Politano. E non è l’unica scelta che Conte dovrà fare.

Anche Lobotka si ferma: anche qui Conte ha in mente due strade diverse

A differenza di è Politano, si è fermato poco prima della fine del primo tempo contro il Genoa. Anche il 68 azzurro ha dovuto rinunciare alla convocazione della sua Slovacchia. È rimasto a Castel Volturno per iniziare già la fase di recupero.

Anche per lui le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio, che da una prima impressione di Conte, dovrebbe essere più grave rispetto al suo compagno di squadra. Il tecnico salentino, nel frattempo, corre ai ripari e valuta due piste.

Infatti, come riportato sempre dal Corriere dello Sport, le strade sono due: o scegliere il sostituto naturale Gilmour o valutare l’infinito di De Bruyne nel ruolo di regista, cosa che sta già facendo quando si abbassa, andando a prendere palla vicino allo slovacco. Conte ha in mente cosa fare e le prossime ore saranno decisive per capire come affrontare il Torino.