Allarme per Milinkovic Savic? La verità sulle sue condizioni: ora non ci sono più dubbi

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Vanja Milinković-Savić dopo il problema accusato nelle scorse ore.

Il primo posto in classifica ha contribuito ad alimentare l’entusiasmo dell’intero ambiente napoletano. Tuttavia, la vittoria contro il Genoa ha lasciato delle scorie pesanti in casa azzurra. Gli infortuni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano destano sicuramente grande preoccupazione.

A questi stop si aggiunge una notizia dell’ultima ora, che accresce i timori di Antonio Conte in vista del tour de force che attende il Napoli.

Napoli, problemi alla schiena per Milinkovic-Savic

Nella serata di ieri, infatti, Dragan Stojković, CT della Serbia, ha svelato che Vanja Milinković-Savić non prenderà parte agli impegni della sua Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Stando a quanto riportato da Il Mattino, l’estremo difensore soffrirebbe di un fastidio alla schiena.

Un problema che, però, non preoccuperebbe lo staff medico del Napoli, in quanto, pur essendo presente già prima della sfida con il Genoa, non ha impedito al classe 1997 di scendere in campo. In ogni caso, per evitare che possa aggravarsi, Milinković-Savić dovrebbe restare a riposo per tutta la settimana.

Il portiere serbo dovrebbe nuovamente aggregarsi al gruppo a partire da lunedì prossimo. L’obiettivo è ristabilirsi completamente, anche perché, alle porte, c’è la sfida che attende maggiormente. Sabato 18 ottobre il Napoli farà visita al Torino, la squadra in cui Milinković-Savić ha militato dal 2017 alla scorsa estate.

La sensazione, comunque, è che Conte non sia disposto a prendersi alcun tipo di rischio. Data la presenza di Alex Meret, è probabile che i due numero 1 partenopei possano continuare ad alternarsi tra i pali.