Addio alla Serie A, solo due anni fa era protagonista a Napoli: la decisione spiazza tutti

Il mercato di gennaio potrebbe portare lontano dall’Italia uno degli artefici dello scudetto vinto dai partenopei nel 2023.

Siamo ancora all’inizio di ottobre, ma le manovre in vista della sessione invernale di calciomercato sono già cominciate. Sono tante le squadre che a gennaio saranno chiamate a risolvere i problemi emersi nella prima parte di stagione. Non solo acquistando, ma anche cedendo i calciatori che hanno trovato meno spazio e sono desiderosi di aumentare il proprio minutaggio.

Napoli, un grande ex potrebbe lasciare la Serie A

Il Mondiale della prossima estate ‒ in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico ‒ è meno lontano di quanto possa sembrare. Proprio la prospettiva di partecipare alla manifestazione potrebbe spingere un ex giocatore del Napoli a lasciare il massimo campionato italiano dopo aver trascorso più di 14 anni nel Bel Paese.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Piotr Zieliński starebbe seriamente valutando la possibilità di non finire l’annata all’Inter. Il capitano della Nazionale polacca è diventato la sesta e ultima scelta nel centrocampo nerazzurro, come dimostra il minutaggio concessogli finora da Cristian Chivu.

Tra Serie A e Champions League, il classe 1994 è stato impiegato dal primo minuto solo in un’occasione, nella seconda giornata della “League Phase” contro lo Slavia Praga. Per il resto, Zieliński ha collezionato appena 44 minuti in campionato, senza neanche scendere in campo nelle ultime tre uscite.

Inter, nel futuro di Zielinski c’è l’Inghilterra

Per questo motivo, il centrocampista polacco potrebbe accettare la corte del Leeds United. Sempre secondo calciomercato.com, il club inglese, neopromosso in Premier League, è alla ricerca di un giocatore in grado abbinare qualità ed esperienza nel settore nevralgico del campo.

L’identikit corrisponde perfettamente a Zieliński, arrivato all’Inter a parametro zero dal Napoli nell’estate 2024. Per capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa tra le due società, sarà fondamentale capire la considerazione che Chivu avrà nei suoi confronti da qui a gennaio.