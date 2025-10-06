Nuova avventura per Alvino dopo Radio CRC: il comunicato

In questi minuti, il giornalista Carlo Alvino ha annunciato la sua collaborazione dopo l’addio a Radio Kiss Kiss Napoli: c’è anche il comunicato ufficiale.

Negli ultimi giorni, ha fatto discutere ampiamente la questione legata alle ultime vicende professionali del giornalista Carlo Alvino. Quest’ultimo ha detto addio a Radio Kiss Kiss Napoli con non poche polemiche, con un botta e risposta a mezzo comunicati che hanno fatto molto discutere. Ora, però, Alvino ha reso noto quella che sarà la sua nuova avventura.

Il giornalista, infatti, sarà volto e voce nuova per Radio CRC, emittente partner della Società Sportiva Calcio Napoli. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente con un post apparso sui profili social ufficiali.

Radio CRC: “Carlo Alvino è ufficialmente dei nostri”

Carlo Alvino inizia una nuova avventura dopo il discusso addio a Radio Kiss Kiss Napoli: l’emittente partner della SSC Napoli, Radio CRC, annuncia il suo ingaggio.

Queste le parole scritte dalla radio in questione, a tal proposito: