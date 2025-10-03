Carlo Alvino, annuncio a sorpresa sui social: “Allontanato dal mio lavoro”. Il racconto del giornalista

Il noto giornalista e conduttore radiofonico, dopo l’allontanamento dalla radio, rompe il silenzio con un post sul suo profilo social: ecco le sue parole.

Negli ultimi giorni, ha preso banco la notizia della separazione tra Carlo Alvino e Radio KissKiss Napoli. La scorsa settimana, la celebre radio ha reso noto “l’abbandono” del giornalista dall’emittente. Nel suo comunicato, Radio KissKiss, fa intendere come Alvino abbia lasciato di sua spontanea volontà, e in modo poco professionale, la conduzione dei programmi in onda proprio sulla stessa.

Dopo l’accaduto, l’emittente, si è riservata ogni ulteriore tipo di valutazione, con Carlo Alvino che aveva recentemente prolungato il suo contratto di lavoro con la celebre radio (scadenza nel 2028). Oggi, è arrivata la risposta del giornalista: ecco le sue parole.

Carlo Alvino, nella giornata di oggi, ha risposto al comunicato della sua vecchia emittente radiofonica: il giornalista ha smentito il comunicato della radio.

Di seguito le parole di Carlo Alvino nel suo post Instagram:

“Per amore di verità e soprattutto per rispetto nei confronti di chi mi ha sempre seguito con affetto, dopo giorni di attenta riflessione e di tormento interiore per come sono stato trattato, e visto che non mi è stato concesso neanche di salutarvi, mi corre l’obbligo di smentire la comunicazione dell’azienda radiofonica con la quale collaboravo, relativa all’interruzione della mia relazione professionale”

“Azienda che pensavo, sbagliando, fosse una famiglia e che invece mi ha trattato da estraneo. Da parte mia nessun abbandono inopinato dei programmi e comportamento poco professionale. Contrariamente a quanto affermato, ho dato regolare preavviso e offerto piena disponibilità a collaborare fino a quando fosse stato necessario. L’allontanamento immediato ed improvviso dal posto di lavoro, è stata, con mio immenso stupore e delusione, una scelta unilaterale dell’azienda. Tanto vi dovevo. Mi sono limitato a riportare la verità, senza filtri”.