Carlo Alvino, arriva la replica di Radio Kiss Kiss Napoli: il durissimo comunicato dell’emittente radiofonica

Non si placano le polemiche sul caso legato al rapporto lavorativo tra Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il comunicato dell’emittente radiofonica.

L’improvvisa separazione tra Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli continua a fare il giro del web. Tra le parti in causa, continuano ad animarsi numerose polemiche soprattutto riguardanti le modalità con le quali si è arrivati a tutto ciò. Dopo il comunicato del giornalista, è arrivata una nuova comunicazione da parte dell’emittente radiofonica.

Radio Kiss Kiss Napoli risponde ad Alvino: “Nessun preavviso”

Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli si son lasciati in malo modo. Nelle ultime ore, è sempre più acceso il dibattito tra il giornalista e l’emittente radiofonica. Stamane, è arrivato il comunicato da parte del professionista che ha analizzato e chiarito molti dettagli. Al tempo stesso, però, non si è fatto attendere il duro comunicato da parte della nota redazione. Di seguito l’annuncio.

“Letto il comunicato del sig.Alvino, si precisa:

Il sig.Carlo Alvino in data 26/9/2025 ha comunicato che avrebbe risolto il suo rapporto con la radio e da allora ha fatto seguire alle parole i fatti, mai essendosi più presentato fisicamente negli studi ed evidentemente, per questo, solo per questo, mai più essendo andato in onda. A titolo di esempio, si segnala che in data 28/9/2025, in concomitanza con l’incontro Milan/Napoli, il Sig.Alvino, non solo non ha, come suo obbligo, presenziato negli studi, rendendo impossibile la messa in onda della trasmissione da lui condotta, ma nello stesso giorno risulta essere stato presente su altra emittente OTTO CHANNEL, per inciso, pure violando l’obbligo di esclusiva contrattualmente pattuito”.

“Ciò detto e pure solo poi, è lo stesso Alvino che mette nero su bianco come egli intenda risolto il contratto, davvero non si comprende perché, alla data del 5/10/2025 (vedi pec sotto). Sono dunque fatti che l’Alvino non è mai stato allontanato da nessuno e lo è altrettanto che sia lo stesso a far seguire ai fatti pure le parole/scritti che confermano la sua, nei fatti già attuata/realizzata, volontà di risolvere unilateralmente il contratto”.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, poi, ha analizzato e precisato la tematica legata al preavviso sottolineato da Carlo Alvino nel comunicato emanato stamane. La risposta dell’emittente:

“Infine per davvero necessaria precisione, nel suo sorprendente comunicato l’Alvino parla di un preavviso. Il professionista Alvino ha un contratto di durata pluriannuale, scade nell’agosto 2028. Come sembra aver dimenticato, il giornalista ha sottoscritto un contratto in cui a chiarissime lettere vi è la sua espressa rinuncia ad ogni diritto/facoltà di risoluzione anticipata del contratto, persino ivi dichiarandosi consapevole del danno che tale risoluzione implica per la Radio. Egli aveva l’obbligo di rispettarlo per tutta la sua durata e non poteva interromperlo prima! Nel suo contratto non è previsto alcun preavviso!!. La cosa è persino ovvia, ove si consideri che una emittente deve prevedere una programmazione quantomeno annuale ed il rispetto rigoroso di tale programmazione è funzionale agli obiettivi di fidelizzazione ed audience ma ancor più necessaria alla rigorosa osservanza degli obblighi verso l’utenza e gli inserzionisti.

“Tanto per dovuto rispetto della verità dei fatti. Rispetto che si deve altresì ed ancor più all’utenza. Rispetto ed obblighi così gravemente invece violati dal sig.Alvino. A tali violazioni sono conseguiti e conseguono danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali, persino aggravati dai suoi pure successivi comportamenti, solo da ultimo il comunicato cui con la presente si replica, il giornalista sarà chiamato a rispondere”.