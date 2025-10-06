Napoli, senti Hojlund: l’ha detto davvero

Dopo la partita di ieri, l’attaccante danese ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita e sulla sua nuova esperienza a Napoli: avete sentito le sue parole?

La squadra campione d’Italia, nonostante qualche difficoltà, riesce a superare il Genoa di Patrick Vieira: 2-1 al Maradona. Grazie a questa vittoria, gli azzurri chiudono questo primo mini ciclo di partite al primo posto: 15 punti, come la nuova Roma di Gasperini.

Tra i protagonisti della vittoria di ieri, e non solo, rientra sicuramente Rasmus Hojlund: impatto devastante con la casacca azzurra per lui. Sempre titolare dal suo arrivo, dopo la doppietta in Champions League, il danese ha segnato ancora firmando il 2-1 decisivo per il trionfo del Napoli sul Grifone. Da segnalare, le sue parole sulla sua nuova avventura: parole al miele per Napoli.

Hojlund entusiasta di Napoli: le sue dichiarazioni

L’ex attaccante del Manchester United, arrivato in estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fin qui ha conquistato davvero tutti, dall’allenatore ai tifosi.

Hojlund si è integrato da subito nei meccanismi del Napoli, diventando un uomo chiave nello scacchiere tattico di mister Conte. Dopo la vittoria di ieri contro il Genoa, il centravanti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla sua nuova esperienza: “Il Napoli è un ottimo club, e un posto magnifico in cui vivere. Questa esperienza rappresenta tutto ciò di cui avevo bisogno in questo momento della mia vita e della mia carriera da calciatore, ed è un grande passo in avanti”.

Napoli, Hojlund parla della gara con il Genoa: le parole

Parole d’amore, di fatti, per il nuovo bomber del Napoli, che sta sostituendo al meglio l’infortunato Romelu Lukaku. Hojlund, ha parlato anche della partita vinta, oltre al suo rapporto con De Bruyne e mister Conte: