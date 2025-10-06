Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

De Bruyne, Condò svela il vero problema del Napoli

di
Kevin De Buyne

Il noto giornalista, Paolo Condò, ha commentato la gara individuando il problema degli azzurri: la sua sentenza è netta.

Dopo la vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, il Napoli guidato da Antonio Conte si conferma: superato per 2-1 l’ostico Genoa di Patrick Vieira.

Nella gara di ieri, sono stati fondamentali i subentrati, con Kevin De Bruyne e Leonardo Spinazzola sugli scudi. Il fuoriclasse belga, sembra integrarsi sempre meglio nei meccanismi del mister salentino, partita dopo partita. Da segnalare, intanto, il commento di Paolo Condò alla gara degli azzurri: il giornalista è sicuro sul problema del Napoli.

“Il problema è De Bruyne?”, Condò è sicuro: la sua analisi

La squadra campione d’Italia batte il Grifone, e arriva alla consueta sosta nazionali di Ottobre in testa alla classifica, a pari merito con la Roma di Gasperini.

Kevin De Bruyne
Paolo Condò, noto giornalista di Sky e del Corriere della Sera, tramite il suo editoriale ha commentato la sesta giornata di Seria A. Il giornalista, si è soffermato su Kevin De Bruyne e ha individuato il problema del Napoli di Conte:

“Il Napoli ha fatto, ancora una volta, troppa fatica per portare a casa la gara. Dopo le gare con Sporting, Pisa e Cagliari vinte soffrendo, anche il Genoa ha dato grosse difficoltà a Conte. Ci è voluto un poderoso De Bruyne dalla panchina, per far arrendere il Genoa. Giusto farlo riposare: il problema è stato il resto della squadra, un primo tempo non all’altezza degli azzurri”.

Laura Bisogno

