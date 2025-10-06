“Paragone con Haaland?”: la risposta di Hojlund è imperdibile

Rasmus Hojlund è il nome in copertina di queste ultime settimane: l’attaccante danese si è subito preso sulle spalle l’attacco dei campioni d’Italia in carica.

Il Napoli arriva a questa seconda sosta di stagione per gli impegni delle Nazionali in testa alla classifica: quindici sono i punti totalizzati in questi primi sei incroci di Serie A, due in più rispetto alla scorsa stagione, allo stesso punto di campionato (clicca qui per tutti i dettagli). Gli azzurri, però, portano a casa soprattutto la consapevolezza di aver metabolizzato in fretta la sconfitta nel precedente turno contro il Milan, a San Siro.

Protagonista di questo inizio di stagione, tra gli altri, è senza dubbio Rasmus Hojlund. L’attaccante, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Manchester United, ha siglato contro il Genoa la rete del 2-1, dopo la doppietta messa a segno sempre allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Sporting Lisbona, nel secondo match di UEFA Champions League. L’ex Atalanta sta conquistando davvero tutti, lo stesso Antonio Conte che, nel post gara di domenica sera, ha ammesso che l’attaccante, con il giusto lavoro, può divenire un vero e proprio craque.

News Napoli calcio, Hojlund risponde al paragone con Haaland

Rasmus Hojlund sta davvero conquistando tutti, al punto che il danese viene paragonato, per caratteristiche, a un mostro sacro come Erling Braut Haaland.

A rispondere a tale paragone è stato lo stesso numero 19 azzurro, ai microfoni di Radio CRC dopo il fischio finale di Napoli – Genoa. Di seguito, quanto dichiarato a tal proposito:

“De Bruyne è probabilmente uno dei migliori con cui giocare a calcio: per me si tratta solo di attaccare la profondità, lui mi darà la palla giusta. Paragone con Haaland? È sicuramente un grande complimento perché Erling è il miglior attaccante al mondo, al momento“.

Hojlund sale subito in cattedra: Napoli già pazza di lui

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, che ne avrà ancora per molto, il Napoli aveva bisogno di una certezza in attacco. Rasmus Hojlund, in queste prime uscite in azzurro, si sta dimostrando come tale.

Gli azzurri possono contare su un bomber di un certo spessore, che sicuramente ha ancora ampi margini di miglioramento e che può dare comunque un apporto già decisivo, così come è già successo in questo inizio di stagione. Insomma, la storia d’amore tra il Napoli e Hojlund poteva difficilmente iniziare meglio di così.