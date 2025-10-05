Infortunio Politano, è arrivata la decisione del CT Gattuso: ora cambia tutto

L’ultima clamorosa ultim’ora arriva direttamente da Coverciano con Gattuso che, visto l’infortunio di Politano, ha preso una decisione netta.

Una brutta batosta sia per gli azzurri che per la Nazionale, quella dell’infortunio di Politano, autore di prestazioni solidissime e di assoluto livello. Ora c’è da capire i tempi di recupero.

Nel frattempo, in ottica Nazionale, Gennaro Gattuso è chiamato a delle scelte importanti e, proprio per questo, ha deciso di pescare ancora una volta dalla rosa partenopea. Rosa che si conferma, ancora una volta, risorsa essenziale per il tecnico calabrese

Italia, Politano out e Spinazzola in: la scelta di Gattuso

Ala, terzino, centrocampista: Politano è apprezzato soprattutto per la sua enorme duttilità e sagacia tattica. Perderlo in questo momento della stagione è indubbiamente una tegola importante e da non sottovalutare. Proprio per questo Gattuso, ha compiuto una scelta importante.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il CT degli azzurri ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola proprio al posto dell’infortunato Politano. Una scelta che renderà felice il terzino partenopeo, autore di prestazioni di livello eccezionale e, dunque, meritatamente in Nazionale.

Insomma, il Napoli si conferma una grandissima risorsa per la Nazionale italiana, che può ancora contare su calciatori che ormai da anni costituiscono una garanzia assoluta. A questi, ci aggiungiamo anche Spinazzola, finalmente tornato ai livelli che bel ricordiamo di Euro 2021. Una bella notizia per tutti. In bocca al lupo, Spina!