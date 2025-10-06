Napoli, il confronto con la scorsa stagione sorprende: c’è anche un dato negativo

Il Napoli chiude la sesta giornata in testa alla classifica di Serie A, con quindici punti al pari della Roma: ecco il confronto con la passata stagione.

Anche al termine di questa giornata del campionato di Serie A, il Napoli guarda tutti dall’alto verso il basso. O, per meglio dire, quasi se si considera che a condividere il primato con i campioni d’Italia in carica c’è anche la Roma. Entrambe le compagini sono a 15 punti, staccando dunque il Milan che, invece, ieri ha pareggiato con il risultato di 0-0 in casa della Juventus. Un inizio di stagione importante da parte degli uomini di Antonio Conte, che arrivano a questa seconda sosta di stagione per le Nazionali con la consapevolezza di essere in vetta.

Ma com’è il rendimento di queste prime sei giornate, in confronto allo scorso anno? Guardando ai numeri, gli azzurri hanno fatto anche meglio e, come nella scorsa stagione, sono al primo posto in classifica. Dimostrazione, la medesima, che la strada tracciata in quest’annata è da considerarsi positiva. Non mancano però gli aspetti negativi, legati ovviamente a una fase difensiva che è apparsa incerta in più di un’occasione, compresa quella che si è verificata nel match contro il Genoa con il gol di Ekathor.

Statistiche SSC Napoli, due punti in più dello scorso anno alla sesta giornata di Serie A

Il Napoli non solo si mantiene in linea con i dati dello scorso anno ma, punti alla mano, ha fatto anche meglio: alla sesta giornata di Serie A, infatti, gli azzurri avevano totalizzato nell’annata passata 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), due in meno rispetto alla stagione ora in corso (15 punti, con 5 vittorie e 1 pareggio).

L’unica differenza è che l’anno scorso i partenopei erano in testa alla classifica in solitaria, a un solo punto di distacco dalla Juventus. Quest’anno, invece, il Napoli condivide il primato con la Roma.

Difesa Napoli, i dati sul confronto tra lo scorso anno e oggi

Il bilancio tra gol fatti e gol subiti tra il Napoli dello scorso anno e quello di oggi, sostanzialmente, non cambia di moltissimo.

Nella scorsa stagione, il Napoli alla sesta giornata aveva messo a segno 11 gol e ne aveva subiti 4 (di cui 3 solo nella partita inaugurale contro l’Hellas Verona). Quest’anno, invece, la squadra di Conte ha segnato un gol in più (12), ma ne ha subiti due in più (6), distribuiti però su più partite.