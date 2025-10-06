Fabio Cannavaro, nuova avventura a sorpresa per il Pallone d’Oro

Fabio Cannavaro, dopo l’esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria, torna ad allenare: ecco la nuova squadra del Pallone d’Oro.
Terminato, di fatto, il primo vero mini ciclo di partite della nuova stagione calcistica 2025/2026. Il campionato, dunque, si ferma per la consueta sosta per le nazionali di Ottobre. Da segnalare, intanto, una notizia degli ultimi minuti riguardante Fabio Cannavaro: torna in panchina.
Fabio Cannavaro al Mondiale: arrivata la firma con la nazionale
Dopo la sfortunata parentesi alla Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro tornerà ad allenare: sarà presente al Mondiale 2026 con la sua nuova squadra.
Come comunicato dalla federazione dell’Uzbekistan, infatti, Cannavaro guiderà la nazionale asiatica al Mondiale (competizione che conosce molto bene da calciatore). L’Uzbekistan si è già qualificata per i prossimi Mondiali, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico.
Lo staff di Cannavaro sarà composto da: Eugenio Albarella (vice allenatore), Francesco Troise (preparatore atletico) e Antonio Chimenti (preparatore dei portieri).
Fabio Cannavaro, dunque, dopo la Dinamo Zagabria e la breve esperienza in Seria A con l’Udinese, riparte alla guida di una nazionale asiatica.