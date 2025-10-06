Azzurro nel mirino dopo Napoli – Genoa: “Errore gravissimo, peggiore in campo”, di chi si tratta

Il calciatore del Napoli, autore evidentemente di una prestazione non esaltante, è andato incontro a una pesante bocciatura.

Quattro su quattro. In questo inizio di stagione, tra Serie A e Champions League, il Napoli si conferma implacabile al Maradona. Questi successi sono arrivati tutti di misura e con grande sofferenza. Anche contro il Genoa, malgrado l’evidente differenza tecnica tra le due squadre, gli uomini di Antonio Conte hanno dovuto patire più del previsto per portare a casa i tre punti.

Napoli-Genoa, il giudizio sul peggiore in campo

Il primo tempo degli azzurri è stato decisamente incolore. Pur essendo reduci da un periodo tutt’altro che positivo, i rossoblù hanno messo in grande difficoltà i campioni d’Italia in carica. Al 45′ era davvero complesso trovare qualche calciatore partenopeo in grado di raggiungere la sufficienza.

Tuttavia, in questa diffusa mediocrità, è emersa in negativo la prestazione di Mathías Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano è stato messo alle corde dalla velocità di Brooke Norton-Cuffy, che lo ha saltato con irrisoria facilità nell’azione che ha portato al gol dello 0-1 di Jeff Ekhator.

La partita del classe 1997 si è chiusa anzitempo al 50′. La sostituzione con Leonardo Spinazzola si è successivamente rivelata decisiva nella rimonta compiuta dal Napoli. Anche per questo motivo, era prevedibile che i voti per Olivera fossero ampiamente negativi, come dimostrato dalla pagella de Il Mattino (che all’uruguaiano ha dato un 4.5):