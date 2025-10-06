Home ->

Azzurro nel mirino dopo Napoli – Genoa: “Errore gravissimo, peggiore in campo”, di chi si tratta

Il calciatore del Napoli, autore evidentemente di una prestazione non esaltante, è andato incontro a una pesante bocciatura.

Quattro su quattro. In questo inizio di stagione, tra Serie A e Champions League, il Napoli si conferma implacabile al Maradona. Questi successi sono arrivati tutti di misura e con grande sofferenza. Anche contro il Genoa, malgrado l’evidente differenza tecnica tra le due squadre, gli uomini di Antonio Conte hanno dovuto patire più del previsto per portare a casa i tre punti.

Napoli-Genoa, il giudizio sul peggiore in campo

Il primo tempo degli azzurri è stato decisamente incolore. Pur essendo reduci da un periodo tutt’altro che positivo, i rossoblù hanno messo in grande difficoltà i campioni d’Italia in carica. Al 45′ era davvero complesso trovare qualche calciatore partenopeo in grado di raggiungere la sufficienza.

Olivera in azione con la maglia del Napoli
Tuttavia, in questa diffusa mediocrità, è emersa in negativo la prestazione di Mathías Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano è stato messo alle corde dalla velocità di Brooke Norton-Cuffy, che lo ha saltato con irrisoria facilità nell’azione che ha portato al gol dello 0-1 di Jeff Ekhator.

La partita del classe 1997 si è chiusa anzitempo al 50′. La sostituzione con Leonardo Spinazzola si è successivamente rivelata decisiva nella rimonta compiuta dal Napoli. Anche per questo motivo, era prevedibile che i voti per Olivera fossero ampiamente negativi, come dimostrato dalla pagella de Il Mattino (che all’uruguaiano ha dato un 4.5):

Norton-Cuffy è avversario temibile e lo si capisce dai primi scatti. Gravissimo l’errore nell’uno contro uno proprio con l’esterno genoano che lo salta netto e apre un varco nella difesa che porta al gol di Ekathor“.

