Ennesimo successo per il Napoli, arriva l’annuncio di Hojlund e Anguissa: le parole in diretta

Al termine del match del Maradona, conclusosi con il risultato di 2 a 1, Anguissa e Hojlund hanno rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, analizzando la prestazione della squadra.

Un match sofferto, ma che alla fine ha visto gli azzurri uscire vittoriosi grazie a un secondo tempo di livello assoluto. Un risultato fondamentale in ottica classifica, soprattutto dopo le fatiche di Champions.

Con un Napoli che ha alzato progressivamente il livello durante il match e un Hojlund sempre più fondamentale, gli azzurri arrivano alla sosta primi in classifica a pari punti con la Roma.

Le parole di Hojlund e Anguissa

I due mattatori assoluti del match, che hanno permesso agli azzurri di ribaltare un match che si era fatto complicato. Ecco come hanno analizzato il match i due eroi del Maradona. Partendo dall’MVP, Zambo Anguissa:

“I tre punti sono la cosa più importante, il premio conta un po’ meno. Sarà per mio figlio, che mi dice sempre di portarne altri. Sono felice per la squadra e per loro. Siamo uniti, e siamo pronti a fare ciò che dice il mister”.

Parole ambiziose anche quelle del bomber danese, ancora decisivo: