Ancora problemi per il Napoli, un altro big finisce ko: di chi si tratta

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo Lobotka si ferma un’altro big di Antonio Conte. Che tegola per gli azzurri!

Giornata no per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Stanislav Lobotka, avvenuto nel rush finale del primo tempo, la squadra azzurra è andata incontro ad un’altra pesante tegola nella ripresa. In occasione del secondo tempo contro il Genoa, mister Conte si è visto obbligato ad un secondo cambio forzato, chiamando in panchina uno dei suoi uomini chiave.

Altro infortunio in casa Napoli: che batosta per Conte

Seconda batosta per Antonio Conte durante Napoli-Genoa. Dopo il problema muscolare di Stanislav Lobotka, gli azzurri hanno dovuto chiamare in panchina anche Matteo Politano. L’esterno offensivo degli azzurri si è fermato nei primi minuti della ripresa dopo aver accusato una fitta dietro la gamba. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un altro problema muscolare.

Matteo Politano si è fermato dopo aver effettuato una corsa estenuante sulla fascia destra. Dopo il fastidio alla gamba, è stata rapida la chiamata del giocatore azzurro nei confronti dello staff medico partenopeo. La società azzurra farà chiarezza sulle condizioni di Matteo Politano, così come su quelle di Lobotka, attraverso gli esami strumentali. I test, che faranno chiarezza sull’entità del problema e sui tempi di recupero, dovrebbero tenersi nelle prossime ore. Al posto di Matteo Politano, è subentrato Kevin De Bruyne. La gara dell’esterno azzurro è durata 50 minuti.