ULTIM’ORA- Tegola Napoli: infortunio per un titolarissimo, il motivo dello stop

Cambio obbligato per il Napoli: arriva una tegola pesantissima per la squadra di mister Antonio Conte.

Il Napoli è tornato sul manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona per la sesta giornata di Serie A contro il Genoa di Patrick Vieira. Una gara che per la squadra azzurra di Antonio Conte si è messa subito in salita. Dopo la mezz’ora, la compagine campione d’Italia è andata sotto nel punteggio. A rompere gli indugi, portando il Grifone in vantaggio, ci ha pensato il 18enne Ekhator. Ad aggravare le cose per il Napoli è stato uno stop improvviso di uno dei leader della squadra, obbligando Antonio Conte ad usufruire di un cambio.

Il top player azzurro si ferma per infortunio: che tegola per Conte

Dopo la mezz’ora di gioco, il Napoli di Antonio Conte è stato costretto ad optare per una sostituzione a causa dell’infortunio muscolare di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si è accasciato a terra in seguito ad un fastidio avvertito nella zona dell’inguine, generando grande preoccupazione sulla panchina azzurra.

Stanislav Lobotka ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco in modo dolorante, facendo spazio al suo compagno di reparto Gilmour. Le prime sensazioni non sono affatto positive, potrebbe trattarsi di qualcosa di serio per il regista dei partenopei. Il centrocampista azzurro effettuerà gli esami strumentali del caso nelle prossime ore, da cui si saprà la reale entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.