Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli – Genoa, importante recupero last minute: ci sarà nel match

Recupera per Napoli - Genoa

Arriva un recupero all’ultimo istante per Napoli – Genoa: ci sarà nella gara.

Il Napoli tornerà in campo domani per affrontare il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri vogliono arrivare alla sosta con una vittoria utile a riscattare la sconfitta nell’ultima gara di campionato contro il Milan e riprendere così anche in Serie A la propria corsa.

Dinanzi a sé, gli azzurri si ritroveranno un’avversaria affamata di punti: i rossoblù sono infatti attualmente ultimi in classifica con soli due punti. Per loro, quindi, l’inizio di stagione è stato abbastanza negativo ed è necessaria fin da subito un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza.

Napoli – Genoa, Vieira recupera un calciatore

Un aiuto a Patrick Vieira arriva dall’infermeria: figura infatti anche Jean Onana nell’elenco dei convocati, calciatore acquistato nelle ore conclusive di mercato e finora mai convocato. Ora è però tornato a disposizione, regalando all’allenatore francese un’opzione fisica in più per la sua mediana.

Napoli – Genoa, Vieira recupera un calciatore- LAPRESSE- spazionapoli.it

Non ce la fanno, come confermato anche dallo stesso Vieira in conferenza stampa, tre giocatori: Stanciu, Cornet e Messias. C’è una piaccola emergenza, quindi, da affrontare sulla trequarti. Questo l’elenco completo dei convocati:

Carboni Valentin, Colombo Lorenzo, Cuenca Hugo, Ekhator Jeff, Ekuban Caleb, Ellertsson Mikael, Fini Seydou, Frendrup Morten, Gronbæk Albert, Leali Nicola, Malinovskyi Ruslan Marcandalli Alessandro, Martin Aaron, Masini Patrizio, Norton-Cuffy Brooke, Onana Jean, Ostigärd Leo, Otoa Sebastian, Sabelli Stefano, Siegrist Benjamin, Sommariva Daniele, Thorsby Morten, Vasquez Johan, Venturino Lorenzo, Vitinha Vitor

Felice Leopoldo Luongo

