Genoa, Vieira in conferenza: “Napoli? Sono i più forti d’Italia. Vi svelo cosa servirà per batterli”, poi l’annuncio sugli infortunati

Manca poco alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la conferenza stampa di Vieira.

La 6a giornata di Serie A si aprirà questa sera con l’anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo. Il programma, poi, si estenderà fino a domenica quando andrà in scena anche la sfida tra Napoli e Genoa. Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sconfitta contro il Milan, ma i genoani di Vieira non sono affatto da sottovalutare. Proprio l’allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza per presentare la sfida contro i Campioni d’Italia.

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prossima sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le parole del tecnico.

“Abbiamo tanta voglia di tornare in campo, siamo una squadra unita ed hanno i tifosi dimostrano questo. I tre pugni presi contro la Lazio saranno utili per la nostra crescita. Siamo una squadra giovane che spesso non ha raccolto quanto seminato. Dobbiamo continuare a lavorare per vincere”.

Sul Napoli: “Non sarà facile affrontarli. Parliamo di una squadra che lotterà per il campionato e i più forti in Italia. Dobbiamo solo pensare a noi stessi. Servirà lottare su ogni pallone, questa è la qualità che dovremo avere contro una rosa forte come quella del Napoli. Non possiamo fare errori perché pagheremo tutto ad un prezzo molto caro. L’anno scorso contro di loro abbiamo fatto un’ottima partita“.

Sugli infortunati: “Purtroppo Stanciu sarà fuori, Cornet ha avuto un affaticamento agli adduttori e sarà fuori come Messias. Onana ha fatto tutta la settimana con la squadra, ma aspettiamo domani”.