Henry incorona De Bruyne fra le leggende del calcio: paragone incredibile

Henry incorona De Bruyne

Thierry Henry ha incoronato Kevin De Bruyne fra le leggende del calcio con un paragone pazzesco.

Il Napoli ha vinto la sua prima partita in Champions League in questa stagione mercoledì, battendo per 2-1 lo Sporting al Maradona. Oltre a Rasmsus Hojlund, autore di una doppietta, l’uomo decisivo è stato Kevin De Bruyne, autore di entrambi gli assist decisivi. Questo contributo è stato importante non solo per il Napoli, ma anche per concedere al belga un posto speciale nella storia della Champions League: è infatti divenato il quinto giocatore per assist nella competizione, scavalcando leggende come Zidane e Iniesta.

Henry esalta De Bruyne: “Come Laudrup”

Questo speciale record è stato celebrato anche da Thierry Henry, commentatore di Cbs Sports Golazo. Soffermandosi proprio su De Bruyne, l’ex Arsenal ha speso delle parole stupende, rilanciando anche un vecchio paragone di Pep Guardiola, che lo definitì un giocatore molto simile a Michael Laudrup.

Di seguito le sue parole:

“Non cercate di capire i geni, loro pensano diversamente. Lui cerca la perfezione in tutto quello che fa: la quantità di volte in cui questo ragazzo ha fatto vincere il Belgio e il Manchester City… Pep Guardiola ha detto che è un giocatore a cui piace fornire assist e a cui piace giocare per gli altri: voi direste che è un centrocampista, ma è la cosa più vicina a Michael Laudrup. Sono d’accordo con lui”

