Chivu non imita Conte: scelta ben diversa, che differenza con l’allenatore del Napoli

L’allenatore dell’Inter Chivu ha scelto di non imitare Conte, con una mossa ben diversa.

L’Inter ha battutto per 4-0 la Cremonese con una prestazione super. I nerazzurri hanno lanciato un chiaro segnale anche al Napoli nell’ambito della lotta al titolo: dopo un inizio balbettante, la squadra sembra ora aver assorbito il cambio di allenatore.

Cristian Chivu sembra, quindi, ora avere il pieno controllo della squadra dopo un inizio dove si addensavano anche voci fastidiose sul suo futuro. Fra le sue scelte, ce ne sta una che ha incuriosito anche i tifosi del Napoli e riguarda la gestione dello spogliatoio.

Chivu e la diversa gestione del “caso Dumfries”: la differenza con Conte

Chivu ha infatti dovuto affrontare un simil “caso De Bruyne” al termine della gara contro la Cremonese, ma ha scelto di agire in modo ben diverso da Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter ha infatti commentato in modo divertito la reazione veemente di Dumfries dopo la sosituzione, con l’olandese che ha anche gettato un pallone a terra per la rabbia.

Chivu ha sminuito con pochi dubbi quanto accaduto e ha giustificato il comportamente del suo calciatore:

“Dumfries fa bene ad essere incazzato, deve esserlo. Uno quando esce deve incazzarsi con il mondo, con me e con chi gli pare. Denzel è una bravissima persona e un pugno al pallone non significa niente, sono felice di quello che sta facendo”.

L’allenatore dell?inter ha quindi scelto un approccio ben diverso rispetto a quello di Conte e non ha voluto arginare in alcun modo un comportamento simile. Anzi, l’allenatore dell’Inter ha totalmente sminuito l’accaduto, non ravvisando alcun problema da chiarire.

La differenza fra Conte e Chivu

Molto diverso era stato, invece, il comportamento di Conte rispetto alla reazione stizzita alla sostituzione contro il Milan di De Bruyne. L’allenatore, infatti, si era infatti detto fin da subito non felice di questo atteggiamento nella conferenza post-gara: “Mi auguro che De Bruyne era contrariato per il risultato, se era contrariato per altre cose ha preso la persona sbagliata”.

Il tecnico azzurro ha poi “sgonfiato” il caso nelle ore successive, affermando di aver tutto chiarito con lui, ma anche che “una volta concedi l’errore, la seconda non più”.

Si tratta, come chiaro, di un differente modo di gestire lo spogliatoio o, quantomeno, di comunicare con l’esterno. Diverese scuole di pensiero, quindi, che vengono ad incrociarsi in questa lotta Scudetto.