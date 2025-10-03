Napoli, salta la conferenza di Conte: svelato il motivo

L’allenatore salentino, alla vigilia della partita al Maradona contro il Genoa, non terrà la conferenza stampa di presentazione: ecco il perchè.
Dopo la sconfitta contro il Milan, gli azzurri hanno risposto nell’unico modo possibile: battendo lo Sporting Lisbona, in una gara molto importante per l’andamento nella nuova formula a campionato della Champions League.
I campioni d’Italia, ora, si preparano per la sfida contro il Genoa, partita fondamentale per non perdere la testa della classifica (anche in vista del big match tra Juventus e Milan). Da segnalare, però, l’assenza della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della partita: il motivo.
Napoli – Genoa, Conte non parlerà alla viglia: nessuna novità
Prima di fermarsi nuovamente, ancora una volta per la sosta nazionali, il Napoli sfiderà il Grifone guidato da Patrick Viera, gara valida per la sesta giornata della Serie A 2025/2026.
Il mister leccese, Antonio Conte, avrebbe dovuto parlare nella giornata di domani, vigilia della partita in programma domenica 5 Ottobre alle 18, ma la conferenza stampa di presentazione del match salterà.
Nessuna novità, però, visto che l’allenatore azzurro non terrà conferenze stampa di presentazione per la gare di campionato che hanno luogo nella settimana di Champions League. Già dopo la scorsa partita contro il Manchester City, Conte, aveva saltato la conferenza pre-Pisa: conferma, dunque, per la gestione delle conferenze stampa in questa stagione.
Mister Conte, dunque, potrà spendere tutte le sue energie nella preparazione della partita contro il Genoa: gara da non sottovalutare, e da giocare con la massima attenzione.