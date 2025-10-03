Napoli – Genoa, conferme o novità in vista? Conte ha già deciso

In vista del prossimo impegno di campionato si ragiona su quello che può essere lo scacchiere schierato dall’allenatore azzurro.

In occasione della sesta giornata di Serie A, in cui il Napoli ospiterà il Genoa di Patrick Vieira, iniziano a trapelare le prime informazioni sulla gestione della rosa da parte di mister Antonio Conte. Negli ultimi giorni si è giocato molto tra campionato e Champions League, motivo per cui il dosaggio energetico risulta fondamentale e ogni elemento del gruppo necessita della miglior attenzione possibile, concedendo spazio a tutti.

Il Napoli viaggia verso le conferme: remote possibilità di cambiamento

Come ripreso dal Corriere dello Sport, la prima grande conferma in ottica gara contro il Grifone riguarda lo schieramento tattico: il Napoli, infatti, presumibilmente scenderà ancora in campo con il 4-1-4-1 (indipendentemente dagli interpreti), confermando il fitto centrocampo e l’impiego di tutti i giocatori cruciali nella zona centrale, con il classico dirottamento di McTominay sulla corsia.

Teoricamente, vi è un’altra opzione al vaglio: si parla infatti di un ipotetico 4-3-3 con l’impiego di David Neres dal primo minuto a spese di un centrocampista. Eppure, al momento il tecnico partenopeo, Antonio Conte, non pare orientato a stravolgere il sistema tattico. Dunque, anche con il Genoa è prevista un’ulteriore chance a gara in corso per gli esterni offensivi, sin qui utilizzati come assi nella manica.

La conferma del modulo, tuttavia, ha tempo limitato: il rendimento di centrocampisti come McTominay non è un tema da sottovalutare. Inoltre, ciò comporta a sacrifici anche da parte di altri elementi della squadra: con Milan e Sporting Lisbona, infatti, si è vista una rinuncia offensiva di Gutierrez, abituato a inserirsi all’interno del campo. Senza la presenza di un giocatore che garantisca presenza sulla fascia, anche le sue incursioni vanno gestite con la massima cautela. Servono risposte e subito, oppure cambiare sarà un obbligo più che una scelta.