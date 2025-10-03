Napoli, nuova partnership per il club: l’asso nella manica per lo staff di Conte

Il club azzurro ha annunciato un nuovo accordo aziendale mirato al benessere totale di tutti i tesserati e membri della società.

In un mercato sempre più globalizzato e vincolato da accordi comuni, il Napoli è uno dei club più attivi in ambito di partnership e collaborazioni con imprese di qualsiasi settore e competenza. Il club Campione d’Italia vanta accordi vari e strategici: dall’alimentare al settore dei trasporti, passando per videogiochi e per cryptovalute. Ora, però, è iniziata una nuova collaborazione anche nel campo della salute.

Napoli-Meafarma, al via la collaborazione: ruolo di primo piano in arrivo

Il Napoli ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale divulgato sui propri profili social, l’inizio di una collaborazione con l’azienda farmaceutica Meafarma, una delle aziende di prima linea in ambito di vendita online di prodotti per salute e benessere. In particolare, il brand italiano acquisirà il ruolo di Official Online Pharma del club Campione d’Italia.

In questo modo, avverranno campagne in collaborazione tra i due marchi e, inoltre, vi sarà affidabile fornitura per ogni membro del club. Di seguito riportato il comunicato ufficiale del Napoli a riguardo: