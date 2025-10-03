Mazzata McTominay, la sentenza alimenta le polemiche: che batosta

Parole pesanti rivolte allo scozzese, finito nell’occhio del ciclone dopo le ultime prestazioni.

Il Napoli torna in campo domenica per la quinta giornata di campionato contro il Genoa. I campioni d’Italia hanno risposto alla grande alla pesante sconfitta esterna di Milano, battendo in Champions lo Sporting Lisbona.

Gli uomini di Conte ripartiranno proprio da quella prestazione di altissimo livello messa in mostra mercoledì. E il tecnico salentino vuole dare quella continuità contro i rossoblù, confermando i Fab 4 alle spalle di Hojlund. E tra questi c’è anche Scott McTominay, finito sotto la lente d’ingrandimento.

“Non farà più le sue sfuriate”, la sentenza sullo scozzese è netta

Quando uno come McTominay non riesce a brillare, viene subito notato. Così come fatto anche dal giornalista Paolo De Paola che, ai microfoni di TMW Radio, ha voluto esprimere il suo parere sull’andamento dello scozzese fino ad oggi, elogiando però il collettivo azzurro. Di seguito le sue parole:

“La qualità del Napoli si vede lo stesso lì in mezzo. Non farà più le sue sfuriate, ma sarà la qualità collettiva che farà la differenza, come nelle grandi squadre. Quando le partite diventano spinose, la differenza la può fare proprio la qualità dei calciatori“.

Parole che alimentano il dibattito sull’andamento di McTominay in questo inizio di stagione. Lo scozzese non sta ricordando per niente il calciatore leader del centrocampo dell’anno scorso. Conte lo attende e non se ne priverà nemmeno contro il Genoa.

McTominay ancora titolare: Conte continua a dargli fiducia

L’MVP della passata stagione sembra quasi un lontano ricordo. Eppure fa strano, considerando che è stato proprio McTominay ad aprire la nuova annata, con il gol del vantaggio contro il Sassuolo. E invece dopo quel gol, il buio totale.

Prestazioni sotto il livello dello scozzese, poco nel vivo del gioco e quasi oscurato dalla presenza di De Bruyne. Infatti, da quando è arrivato il belga, il 4 azzurro sembra fuori dalle manovre offensive del Napoli, con un ruolo che non gli si addice.

Conte l’ha spostato qualche metro più a sinistra, in un ruolo diverso fatto l’anno scorso quando era praticamente la seconda punta al fianco di Lukaku. I suoi inserimenti offensivi ci sono sempre, ma c’è meno costruzione di gioco tra i suoi piedi. Lui vuole la palla e l’ha dimostrato la passata stagione. Ora sta a Conte trovare la quadra giusta per ritrovare il suo MVP.