Dopo Lukaku, arriva un altro omaggio inaspettato a due giocatori del Napoli

La città di Napoli omaggia altri due azzurri, dopo Big Rom l’anno scorso: ecco cosa è successo.

Il Napoli riprenderà il cammino in campionato domenica contro il Genoa. Una sfida non semplice per gli uomini di Conte, visto che i rossoblù vogliono provare ad ottenere la prima vittoria di questa Serie A.

Per questo, il tecnico campione d’Italia, è pronto a lanciare le prime linee, con un turnover mirato. Tra le scelte sicure, dovrebbero esserci gli assoluti protagonisti della notte di Champions contro lo Sporting: De Bruyne e Hojlund. Intanto, sia il belga che il danese, sono stati omaggiati dalla zoo di Napoli.

Nati quattro esemplari di Fossa: due portano il nome di De Bruyne e Hojlund

Ancora una volta lo zoo di Napoli si rende protagonista come fatto l’anno scorso con Lukaku. Infatti, Big Rom, fu omaggiato dopo la nascita di un cucciolo di giaguaro melanico, a cui fu dato il nome di Romelu.

Quest’anno invece è toccato ai due nuovi acquisti provenienti da Manchester: De Bruyne e Hojlund. Allo zoo di Napoli, infatti, sono nati quattro cuccioli (due maschi e due femmine) di Fossa del Madagascar, una specie in via d’estinzione. E per condividere tale gioia, sono stati dati i nomi di Kevin e Rasmus ai due esemplari maschili.