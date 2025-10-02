Haaland accetta il paragone con Hojlund: il commento fa impazzire i tifosi del Napoli

Il bomber del Manchester City ha commentato sui social un post del danese, nuovo attaccante del Napoli: ecco cosa si sono detti i due

Il Napoli ha regalato ai propri tifosi una felicissima notte europea, battendo lo Sporting Lisbona e conquistando i primi tre punti di stagione in Champions League. Il successo contro i lusitani è arrivato grazie ad una prova superlativa di due calciatori, Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.

Il fuoriclasse belga ha disegnato calcio, servendo due assist deliziosi per il numero 19 azzurro, che ha gonfiato la rete sia per sbloccare il match, sia per chiuderlo con il definitivo 2-1. Nel corso di un’intervista post match, il danese è stato definito simile ad Erling Haaland. Proprio il bomber norvegese del City, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di De Bruyne, ha voluto dire la sua.

Napoli, Haaland scherza con Hojlund e De Bruyne

Erling Haaland ha commentato l’ultimo post di Rasmus Hojlund, incredibile ma vero. L’attaccante del Manchester City, che nell’esordio stagionale in Champions League ha segnato una rete proprio contro il Napoli, è comparso sotto l’ultimo post Instagram del bomber danese, autore di una doppietta contro lo Sporting.

Il norvegese ha scherzato taggando il suo ex capitano Kevin De Bruyne, scrivendo ironicamente “feed him”, ovvero sfamalo, nel senso di servirgli ancora tanti assist proprio come faceva per Haaland alla corte di Pep Guardiola. All’indomani delle dichiarazioni del belga, che ha definito Hojlund “abbastanza simile ad Haaland come tipologia di giocatore“, ecco dunque il simpatico siparietto social tra grandi campioni.