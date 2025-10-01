De Bruyne chiarisce tutto: le risposte sul suo ruolo e sulle polemiche post cambio con Conte

De Bruyne ha risposto in modo chiaro sul suo ruolo e sul rapporto con Conte.

Il Napoli ha battuto per 2-1 lo Sporting e ad essere decisivo è stato proprio Kevin De Bruyne, l’uomo più discusso. La sua reazione disapprovata alla sostituzione durante Milan-Napoli avevano causato un po’ di polemiche nell’ambiente azzurro, ma la risposta migliore è arrivata sul campo con due assist decisivi per la vittoria.

De Bruyne: “Hojlund simile a Haaland”

De Bruyne ha parlato a Sky Sport dopo la gara. Il belga ha aperto con una sua analisi della gara:

È stata una serata bellissima per tutta la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Lo Sporting è una squadra forte dal punto di vista tecnico e fisico, ma noi abbiamo giocato bene. Abbiamo creato qualche opportunità e poi abbiamo fatto l’1-0, poi c’è stato il rigore che è stato un errore un po’ stupido. Abbiamo continuato ad attaccare per il secondo gol, abbiamo meritato la vittoria.

Il giocatore ha poi speigato come è arrivato l’assist stupendo per la prima rete di Hojlund:

Primo assist da miglior De Bruyne? Non lo so, stavo cercando di entrare in quello spazio, stavo aspettando il momento giusto per servire Rasmus. Per fortuna lui ha fatto il resto

De Bruyne si è poi divertito nel paragonare lo stesso Hojlund ad un suo ex compagno al City:

Hojlund? Ha molta qualità, penso sia simile ad Haaland. Chiaramente quello che ha fatto Erling nella sua carriera è incredibile, ma sono giocatori simili: entrambi mancini, amano attaccare lo spazio. Erling magari lo fa di più Rasmus viene anche incontro. Poi deve fare gol, è importante per lui e la squadra. Credo aiuterà lui e la squadra.

De Bruyne: “Nessun problema con Conte”

Sulla convivenza con McTominay, il centrocampista si dice tranquillo:

Ruolo con McTominay? è una decisione del mister. Penso che al momento sto giocando in modo diverso rispetto agli ultimi anni al City, ma all’inizio giocavo così, un po’ più basso. Penso che possiamo scambiarci le posizioni con McTominay, abbiamo trovato varie opportunità oggi. Capisco che a volte è un po’ difficile perché non giochiamo con un’ala sinistra vera, quindi è un po’ difficile trovare quella profondità, ma credo che stiamo migliorando. Credo che tutti troveranno il loro ruolo, non penso ci sia un problema in particolare.

Chiosa finale inevitabile sulle polemiche post-sostituzione contro il Milan: