Salta Napoli-Genoa: l’infortunio lo mette ko

Aggiornamento significativo in vista della gara valida per la sesta giornata di Serie A.

Il successo con lo Sporting Lisbona ha riportato il sereno in casa Napoli. Le recenti sconfitte contro Manchester City e Milan potevano lasciare degli strascichi negli uomini di Antonio Conte. Così non è stato, come dimostrato dalla vittoria tanto sofferta quanto fondamentale ottenuta con i portoghesi.

I tre punti conquistati ieri sera permettono agli azzurri di guardare con fiducia al prosieguo del cammino in Champions League. L’obiettivo di entrare direttamente tra le prime otto della classifica generale è alla portata dei campioni d’Italia in carica. Riuscirci significherebbe accedere direttamente agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Napoli-Genoa, assenza importante nei rossoblù

Il tempo per festeggiare, però, è decisamente poco. Il prossimo impegno di campionato, infatti, è già alle porte. Domenica, alle 18:00, il Napoli ospiterà al Maradona il Genoa, ancora a caccia della prima vittoria nella Serie A 2025/2026.

Reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Lazio, i rossoblù devono registrare un’altra brutta notizia, giunta nella giornata odierna. Patrick Vieira dovrà rinunciare a Nicolae Stanciu. Il fantasista romeno ha riportato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Il classe 1993, arrivato in estate a parametro zero, ha già cominciato il percorso riabilitativo. La sua speranza è tornare in campo subito dopo la sosta, anche se le condizioni andranno monitorate quotidianamente.

Napoli-Genoa, le possibili scelte di Vieira

L’infortunio di Stanciu priva Vieira di un calciatore utile non solo per le indubbie qualità tecniche, ma anche per l’enorme esperienza. Un aspetto da non sottovalutare in un momento così difficile per il Grifone, che, oltre all’ultimo posto in classifica, ha anche il peggior attacco della Serie A con Torino e Verona.

Il tecnico francese è chiamato a invertire rapidamente la rotta per evitare che possano addensarsi nubi scure sulla sua panchina. La sensazione è che, per raggiungere tale scopo, possa affidarsi nuovamente ai giocatori più fantasiosi, di recente rimasti ai margini.

Lo stesso Stanciu, prima di fermarsi per questo problema muscolare, era stato impiegato appena 21 minuti ‒ in occasione della sfida con la Lazio ‒ nelle ultime tre partite. Il capitano della Romania aveva iniziato dal 1′ le prime due giornate con Lecce e Juventus, venendo sostituito in entrambi i casi. Nelle successive uscite contro Como e Bologna, invece, era addirittura rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.