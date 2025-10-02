Napoli – Genoa, la designazione ufficiale: ecco chi arbitrerà

Precedenti positivi sotto la sua direzione di gara, ecco la designazione ufficiale in vista di Napoli-Genoa.
Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere per riscattare la debacle contro il Milan e rimettersi fin da subito sui binari giusti.
Domenica alle ore 18 contro il Genoa gli azzurri cercheranno tre punti casalinghi per scacciare i fantasmi della scorsa giornata.
Napoli-Genoa, La Penna al fischietto: la designazione
Non una partita banale, tuttavia. Il Genoa non ha ancora trovato la vittoria nel corso di questa stagione Serie A. Reduce da due sconfitte consecutive contro Bologna e Lazio, i liguri cercano punti per risalire una classifica che al momenti li vede al penultimo posto davanti soltanto al Lecce.
Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima tornata di Serie A. Ad Arbitrare Napoli Genoa sarà Federico La Penna, mentre al Var ci sarà Pezzuto. Di seguito la sestina ufficiale.
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
15 i precedenti del Napoli sotto la direzione di La Penna, 10 vittorie 4 pareggi ed una sola sconfitta.