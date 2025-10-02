“De Bruyne? Non sarà mai un problema, c’è un episodio che lo dimostra”, sentenza netta sul big azzurro

Dopo l’ottima prestazione in Champions League, arriva la sentenza dell’ex allenatore sul fuoriclasse belga: le sue parole non lasciano dubbi.

La sconfitta di Milano, contro il Milan di Massimiliano Allegri, poteva lasciare il segno in casa Napoli. Gli azzurri, invece, hanno risposto prontamente con una fondamentale vittoria nella League phase contro lo Sporting Lisbona.

Dopo la partita di San Siro, il nome più chiacchierato era, senza alcun dubbio, quello di Kevin De Bruyne, anche a seguito della sua reazione al cambio del mister salentino. Il campione belga, ha risposto nel migliore dei modi: grande prestazione e doppio assist per Rasmus Hojlund. Da segnalare le parole dell’ex allenatore in merito all’ex Manchester City.

Napoli, Sacchi è sicuro: le sue parole sono chiare

De Bruyne risponde sul campo alle critiche, arrivate dopo l’opaca prestazione di domenica sera: doppio assist che regala la prima vittoria stagionale in Champions league ai partenopei.

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato il binomio De Bruyne-Napoli e la vittoria degli azzurri.

Ecco le parole del noto ex mister riportate dall’edizione odierna del quotidiano in merito a Kevin De Bruyne: