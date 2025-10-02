Home ->

Napoli, protagonista a sorpresa: l’azzurro premiato dai quotidiani

Squadra Napoli

Nella seconda sfida di Champions League, vinta contro lo Sporting Lisbona, non è stato solo De Bruyne il trascinatore del Napoli: il calciatore azzuro esaltato dai quotidiani.

La squadra campione d’Italia torna subito a vincere. Dopo l’amara sconfitta contro il Milan di Massimiliano Allegri, i partenopei trovano la prima vittoria nella nuova League phase, contro la squadra portoghese, conquistando i primi tre punti in Champions League.

Gli azzurri hanno trovato più di qualche insidia, soprattutto nel secondo tempo, sventate grazie al doppio assist di Kevin De Bruyne e alla doppietta di un famelico Hojlund, ma non solo. I quotidiani sportivi, hanno sottolineato la grande prestazione di un altro azzurro: grandi elogi per il calciatore.

Champions League, Milinkovic-Savic salva il Napoli: piovono elogi

Dopo esser partito titolare a Firenze e a Manchester, è arrivato l’atteso esordio allo Stadio Maradona per Vanja Milinkovic-Savic: grande prestazione del gigante serbo.

Conte, di fatti, ha confermato il portiere ex Torino in Champions League: due su due nella massima competizione europea, con prestazioni più che convincenti. Il serbo, oltre a ricordare le sue infinite qualità con il pallone tra i piedi, ha fatto vedere di essere un ottimo portiere anche fra i pali, salvando gli azzurri all’ultimo secondo con una grande parata sul capitano dello Sporting.

Di seguito i voti dell’edizioni odierne dei noti quotidiani alla prestazione di Vanja Milinkovic -Savic:

Il Mattino 7: “Non è chiamato in causa per 94 minuti, se non come spettatore, poi a venti secondi dalla fine salva la vittoria azzurra: grande parata sul colpo di testa di Hjulmand. Provvidenziale, intervento da favola”

Gazzetta dello Sport 7: “A Milinkovic va intestato uno dei tre punti: parata su Hjulmand, dopo 94 minuti di freddo, è speciale

Corriere dello Sport 7: “Esordio al Maradona con un miracolo nel finale: parata che vale tre punti

Tuttosport 7: “Viene confermato in Champions League dopo il City: decisivo a pochi secondi dal fischio finale”.

Laura Bisogno

