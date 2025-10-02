“Gne, gne, gne”, Adani non ci sta su De Bruyne: è virale – VIDEO

L’ex difensore scatenato sui social, con un video virale in merito alla partita del belga contro lo Sporting Lisbona: il suo messaggio è un chiaro segnale.

Archiviate subite le amare sconfitte contro il City all’esordio e il Milan di domenica, il Napoli ha vinto e convinto contro lo Sporting. I partenopei hanno infatti ottenuto il successo per 2-1 e i primi tre punti della League Phase.

Una sfida che ha visto uno su tutti prendersi gli azzurri sulle spalle e guidarli alla vittoria. Stiamo parlando naturalmente di Kevin De Bruyne, finito nell’occhio del ciclone dopo le ultime prestazioni non brillanti e quella sostituzione a Milano. E proprio del belga, ha voluto parlarne Lele Adani.

Adani non le manda a dire agli haters: la sua reazione è virale

Tramite un video postato su Instagram, Lele Adani ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti coloro che avevano criticato Kevin De Bruyne nelle ultime settimane. Una frase diretta verso quegli haters che hanno giudicato troppo presto un campione come il belga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

“Secondo assist e tutti cosa fanno: Gne, Gne, Gne”, parole che non lasciano troppa fantasia alla mente, con Adani che ha lanciato una dichiarazione netta e con pochi dubbi, a quelle persone che parlano quando tutto va male e tornano quando tutto va bene.

Il belga si è preso il Maradona, dopo quelle critiche arrivate troppo presto e che subito ha messo a tacere in una delle sua partite. La Champions è sua competizione. Quando si alza il livello, di fatto, lui risponde presente e i due assist di ieri ne sono la prova.

De Bruyne meglio di Zidane e Iniesta: l’ennesimo record del belga

Ha fatto assist in tutte le maniere possibili e inimmaginabili negli anni vissuti in Belgio, Germania e Inghilterra. Al Manchester City poi ha raggiunto praticamente la perfezione grazie a campioni del calibro di Aguero e Haaland, che segnavano ad ogni cioccolatino che gli serviva.

E quelli di ieri sera ne sono la prova schiacciante del piede fatato che si ritrova il belga: prima con un’imbucata perfetta sui piedi di Hojlund e poi con un cross al bacio in cui sempre il danese si è avventato per anticipare il portiere portoghese.

Due assist di livello, che si aggiungono ai precedenti 25 realizzati in Champions League e che gli hanno permesso di superare (come riportato dalla Gazzetta dello Sport) due mostri sacri come Zidane e Iniesta fermi ora a 26. De Bruyne è ora a quota 27, con Giggs, Di Maria, Beckham e Xavi finiti ora nel mirino del belga.