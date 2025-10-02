Napoli – Sporting, De Bruyne ammette tutto: le sue parole

Una serata magica per il belga, assoluto protagonista della serata. Il numero 11 azzurro, però, è stato protagonista anche nel post-partita, con parole dirette ai suoi compagni.

Il Napoli non poteva avere una reazione migliore in Champions League, dopo l’amaro esordio contro il Manchester City e lo scivolone di domenica scorsa contro il Milan. Un 2-1 allo Sporting convincente, con la giusta dose di sofferenza e giocate di altissima qualità.

Quella qualità immensa che porta soprattutto Kevin De Bruyne, leader assoluto ieri sera del centrocampo e delle manovre offensive azzurre. Il belga, a fine partita, si è voluto soffermare su alcuni aspetti della partita, lanciando un chiaro messaggio ai suoi compagni.

Il centrocampista belga ai microfoni di Sky Sport, ha voluto evidenziare alcuni aspetti della partita contro lo Sporting Lisbona, facendo un’analisi completa della gara e sottolineando alcuni momenti della partita che potevano essere evitati. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo giocato bene e siamo stati bravi a metterli sotto pressione. Il nostro primo gol è stato bello. Lo Sporting spingeva un po’ troppo e il rigore concesso è stato un errore un po’ stupido, troppo facile da concedere, ma abbiamo reagito bene e trovato il gol vittoria. Le occasioni le abbiamo avute, lo Sporting è molto forte come squadra e quindi sono molto contento“.