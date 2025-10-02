Napoli – Sporting, De Bruyne ammette tutto: le sue parole

Una serata magica per il belga, assoluto protagonista della serata. Il numero 11 azzurro, però, è stato protagonista anche nel post-partita, con parole dirette ai suoi compagni.
Il Napoli non poteva avere una reazione migliore in Champions League, dopo l’amaro esordio contro il Manchester City e lo scivolone di domenica scorsa contro il Milan. Un 2-1 allo Sporting convincente, con la giusta dose di sofferenza e giocate di altissima qualità.
Quella qualità immensa che porta soprattutto Kevin De Bruyne, leader assoluto ieri sera del centrocampo e delle manovre offensive azzurre. Il belga, a fine partita, si è voluto soffermare su alcuni aspetti della partita, lanciando un chiaro messaggio ai suoi compagni.
“È stato un errore stupido”, De Bruyne non le manda a dire
Il centrocampista belga ai microfoni di Sky Sport, ha voluto evidenziare alcuni aspetti della partita contro lo Sporting Lisbona, facendo un’analisi completa della gara e sottolineando alcuni momenti della partita che potevano essere evitati. Di seguito le sue parole:
“Abbiamo giocato bene e siamo stati bravi a metterli sotto pressione. Il nostro primo gol è stato bello. Lo Sporting spingeva un po’ troppo e il rigore concesso è stato un errore un po’ stupido, troppo facile da concedere, ma abbiamo reagito bene e trovato il gol vittoria. Le occasioni le abbiamo avute, lo Sporting è molto forte come squadra e quindi sono molto contento“.