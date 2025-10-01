Napoli – Sporting, fair play prima del match: meraviglioso regalo

Il Napoli è stato protagonista con la sua dirigenza di un momento di fair play con lo Sporting prima del match di stasera.
Questa sera il Napoli avrà occasione di scendere in campo al Maradona per la prima volta in questa Champions League. I ragazzi di Conte torneranno così a giocare nella massima competizione europea anche in casa, con l’obiettivo di ottenere i primi punti dopo la sconfitta in trasferta contro il Manchester City.
Il pre-gara è stato segnato, purtroppo, da alcuni scontri fra tifosi, in un clima completamente opposto all’avvicinamento del match rispetto a quanto fatto dalle due dirigenze.
Napoli, momento di fair play con lo Sporting: il racconto
Nelle ore antecedenti al match, infatti, le dirigenze delle due squadre si sono incontrate per un momento di fair play. Ciò è avvenuto nel consueto pranzo Uefa, svoltosi a Palazzo Petrucci.
In quest’occasione, il vicepresidente azzuro Edoardo De Laurentiis ha incontrato il presidente dello Sporting Federico Varandas insieme alle dirigenze dei due club e con la presenza del delegato UEFA Šupraha Alojzije e dell’ambasciatore del Portogallo in Italia Bernardo Futscher Pereira. Si è trattato, come afferma il Napoli stesso in un comunicato, di un momento di fair play e cordialit.
La delegazione napoletana ha omaggiato gli ospiti portoghesi con l’opera “Ammà faticà chiù assaje”, realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.