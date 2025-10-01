Scontri tra tifosi Napoli – Sporting in città, c’è anche un ferito: dov’è successo

Le ultime notizie parlano di momenti di tensione tra i tifosi del Napoli e dello Sporting, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida valida per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League.

Alle ore 21:00 di questa sera è previsto, allo stadio Diego Armando Maradona, il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona. Gli azzurri a caccia della prima vittoria in questa UEFA Champions League, dopo la sconfitta nella partita inaugurate contro il City, a Manchester.

Tuttavia, a poche ore dall’inizio del match, si registrano alcuni momenti tensione in città. A renderlo noto è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui ci sono stati degli scontri tra le tifoserie delle due squadre nella zona di piazza Municipio. La medesima fonte parla anche di un ferito tra i sostenitori portoghesi e di alcuni fermati tra quelli napoletani. Sale, dunque, la tensione in vista della sfida di questa sera, con la speranza che non si debbano raccontare altri episodi analoghi e che si possa vivere una serata esclusivamente all’insegna del fair play e della correttezza.

Ora l’allerta è massima in seguito agli scontri che ci sono stati a piazza Municipio, nel cuore di Napoli, tra alcuni tifosi azzurri e partenopei.

Di seguito, quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino a tal riguardo:

“Nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi di piazza Municipio, in via Melisurgo, si sono registrati scontri e tafferugli tra alcuni supporters napoletani e portoghesi. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia di stato. I tifosi portoghesi sono stati poi accompagnati alla stazione Marittima, punto d’incontro per recarsi allo stadio Maradona. Alcuni tifosi napoletani sono stati fermati dalla polizia, e la loro posizione in questo momento è al vaglio della polizia. Risulta anche un supporter portoghese ferito, anche se in modo non grave, che in questo momento è al Cto in codice”.

La speranza – in attesa di ulteriori novità in merito alle condizioni del tifoso finito in ospedale – è che, da qui fino a tutta la durata dell’evento partita, la situazione sia tenuta sotto controllo da parte delle Forze dell’Ordine, chiamate a un lavoro certosino per evitare ogni tipo di problematica sul piano dell’ordine pubblico.