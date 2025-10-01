LIVE – Youth League, Napoli-Sporting 1-1: pareggio degli azzurri!

Segui la diretta testuale della sfida di UEFA Youth League tra il Napoli e lo Sporting Lisbona: azzurri a caccia di una prova convincente.
Seconda giornata di UEFA Youth League per il Napoli, che affronta questo pomeriggio lo Sporting Lisbona. Un appuntamento importante per la Primavera, che vorrà senz’altro ben impressionare in questo incrocio con i lusitani, in attesa della sfida di questa sera tra le prime squadre, allo stadio Diego Armando Maradona.
Napoli-Sporting, il LIVE della sfida di Youth League
[PREMI F5 O CLICCA SU AGGIORNA PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA PARTITA]
Secondo tempo
62’ – Sostituzione per il Napoli: Lo Scalzo lascia spazio a Torre.
53’ – GOOOOL DEL NAPOLI! A segno Caucci che sfrutta il grande assist di Esposito da sviluppi di corner. Ristabilita la parità!
50’ – Lo Sporting riprende da dove aveva lasciato. Azione manovrata tra Blopa e Gabriel Silva, fa buona guardia la difesa azzurra.
45’ – Ha inizio il secondo tempo! Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Pugliese, a causa di un problema fisico, e anche Raggioli. Dentro Spinelli e Saviano.
Primo tempo
45+3’ – Finisce il primo tempo.
45’ – Concessi 3’ di recupero.
44’ – Sporting a un passo dal secondo gol! Questa volta è perfetto Pugliese che impedisce a Grombahi di trovare il gol da distanza ravvicinata. Grande azione dei portoghesi.
40’ – Gol dello Sporting. Erroraccio di Pugliese che perde palla in costruzione, favorendo Flávio Gonçalves. Tap-in facile per il numero 10 ospite.
35’ – Scavetto di Camacho a cercare Gonçalves, ottima diagonale di Olivieri. Napoli in difficoltà.
29’ – Gran parata di Pugliese! Il portiere azzurro nega la gioia del gol a Gabriel Silva.
24’ – Ennesimo tentativo dello Sporting. Grombahi combina con Afonso Lee, ma il suo cross è preda di Pugliese.
21’ – Si affaccia ancora lo Sporting, questa volta con Camacho. Conclusione imprecisa del numero 8.
18’ – Inizia a prendere campo lo Sporting, azione insistita sul versante sinistro. Ancora pericoloso Grombahi, l’esterno ottiene corner.
16’ – Conclusione di Grombahi dai trenta metri, la palla si spegne sul fondo.
13’ – Non si chiude la triangolazione tra Raggioli e Lo Scalzo, nessun pericolo per la retroguardia lusitana.
9’ – Apertura panoramica di Bafdili a cercare Grombahi, ma lo stop del numero 7 dei portoghesi non è preciso. Possesso al Napoli.
7’- Fase di studio per le due squadre, con lo Sporting che fa grande densità in mezzo al campo. Napoli chiamato a trovare il varco giusto.
1’- Ha inizio il match! Sarà il Napoli a gestire il primo pallone della gara.
Napoli-Sporting Youth League: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali delle due compagini:
Napoli: Pugliese, Caucci, Gambardella, Garofalo, Olivieri, Cimmaruta, Anic, D’Angelo, Esposito, Lo Scalzo, Raggioli.
Sporting: Gouveia, Lee, Dominguez, Felicissimo, Momade, Goncalves, Bafdili, Camacho, Grombahi, Silva, Blopa.