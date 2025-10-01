Futuro Conte, la frase in conferenza che svela l’idea del tecnico: cosa sta accadendo

Nella consueta conferenza stampa pre-match, Antonio Conte ha velatamente svelato il suo futuro con una frase: il possibile scenario.

Dopo la fantastica stagione dello scorso anno, culminata con la vittoria dello Scudetto, il patron Aurelio De Laurentiis è riuscito a trattenere il mister salentino sulla panchina azzurra.

Antonio Conte è rimasto con grande entusiasmo all’ombra del Vesuvio, e la nuova stagione 2025/2026 del suo Napoli è iniziata sulla scia della scorsa stagione. L’ultima partita, contro il Milan, è stato solo un incidente di percorso, che in una stagione che prevede ben 4 competizioni con numerose partite può assolutamente capitare.

Questa sera, la squadra partenopea, ha l’opportunità di riprendere al meglio il suo cammino, e di siglare la prima vittoria in Champions League. Da segnalare, intanto, una frase detta dallo stesso Antonio Conte: ha svelato il suo futuro?

Napoli, retroscena sul futuro di Conte: cos’è successo

Durante la consueta conferenza stampa pre-partita di Champions League, contro lo Sporting Lisbona, il mister salentino ha rilasciato delle dichiarazioni che rivelano velatamente il suo futuro al Napoli: ecco cosa ha detto.

L’edizione odierna del Corriere della Sera, si è soffermata sulle dichiarazioni di Antonio Conte, in particolar modo su una frase. L’allenatore leccese, ha ripetuto più volte che questo sarà un anno complesso, dove sarà molto importante l’inserimento dei nuovi arrivati:

“Sapevamo che quest’anno sarebbe stato complicato, questo tipo di percorso ci porterà al 3° anno più strutturati“.

Sono queste le parole usate da mister Conte nella conferenza pre-Sporting, continua il quotidiano, dichiarazioni che fanno sognare i tifosi partenopei, e che fanno intendere la visione futuristica dell’allenatore azzurro, che si vede ancora il comandante del Napoli, anche nella prossima stagione.