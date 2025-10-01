Attento Napoli, Borges ha già deciso: come scenderà in campo lo Sporting Lisbona

Cresce l’attesa per la gara del Maradona, l’allenatore dello Sporting Lisbona ha deciso: ecco la formazione titolare dei lusitani.
Il Napoli di Antonio Conte si è dovuto arrendere contro il Milan di Massimiliano Allegri, nella gara di domenica sera a San Siro. Gli azzurri, visti i tanti impegni, hanno subito l’opportunità di tornare alla vittoria.
Dopo la sconfitta contro il Manchester City, di fatti, torna la Champions League. I campioni d’Italia, sfideranno lo Sporting Lisbona, nella gara interna allo Stadio Maradona. La partita rappresenta uno snodo cruciale per il cammino del Napoli in ambito europeo. Da segnalare, intanto, le scelte di formazione di Rui Borges: ecco gli undici titolari.
Borges ha scelto gli undici: la formazione anti-Napoli
La partita tra Napoli e Sporting, nonostante sia appena la seconda giornata della League phase, risulta fondamentale non solo per riprendersi dall’amara sconfitta contro il Milan, ma anche in termini di classifica.
Lo Sporting Lisbona non è un avversario da sottovalutare, di fatti, sono i detentori dell’ultimo campionato portoghese. Oggi, si trovano al secondo posto della Liga Portugal, alle spalle del Porto, con ben 18 punti in 7 gare.
Nella prima partita della nuova League phase, i portoghesi, hanno affrontato il Kairat Almaty: vincendo per 4-1, grazie alla doppietta siglata da Trincao, uno degli uomini chiave della formazione di Borges.
L’allenatore dello Sporting, schiererà i suoi giocatori migliori per la sfida contro il Napoli, a partire dal capitano Hjulmand. Borges, inoltre, può contare sulla tanta qualità in fase offensiva con Pedro Goncalves, Trincao, Quenda alle spalle di Suarez.
Di seguito la formazione titolare dello Sporting Lisbona riportata dalla Gazzetta dello Sport:
Sporting (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Goncalves, Trincao, Quenda; Suarez.