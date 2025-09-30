Occhio Napoli, lo Sporting non ci sta: Rui Borges è agguerrito

Anche l’allenatore dei portoghesi ha parlato alla vigilia del match contro gli azzurri: le sue parole sono un chiaro ed evidente messaggio verso i campioni d’Italia.

Il Napoli domani sera riaccenderà le luci del Maradona per la Champions League, dopo un anno e mezzo d’attesa da quel pari agli ottavi d’andata contro il Barcellona. Tra poco più di 24 ore toccherà a lo Sporting Lisbona sfidare gli azzurri nell’impianto di Fuorigrotta.

Gli azzurri vogliono subito archiviare sia la sconfitta all’esordio contro il City che lo scivolone di domenica contro il Milan. I portoghesi, però, sono ostici e pronti a mettere i bastoni fra le ruote, come ribadito anche dal loro tecnico: Rui Borges.

Un avversario tutt’altro che facile quello che si presenterà domani a Napoli per sfidare i campioni d’Italia. I portoghesi si presentano più carichi che mai a questa sfida, nonostante la poco brillante partita (vinta lo stesso) nell’ultima giornata di campionato.

Secondo Rui Borges, infatti, bisognerà alzare l’asticella per mettere in difficoltà una squadra come il Napoli. Di seguito le sue parole a ‘Sport TV’:

“Stiamo bene, abbiamo voglia di giocare e fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Non abbiamo fatto una buona prestazione e ne siamo consapevoli: siamo frustrati per non aver portato un livello elevato come le gare precedente. Siamo però super motivanti perché questa è la Champions League e giochiamo contro i campioni d’Italia“.

“Chi è il favorito? Questo non saprei dirlo, ma si sfideranno due squadre di grande livello. Noi siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grandi motivazioni“.