Napoli – Sporting, doppia conferma per Conte: i dettagli – VIDEO

Arrivano importanti aggiornamenti per il tecnico campione d’Italia e i tifosi azzurri, in vista del delicato match di domani contro lo Sporting Lisbona.

Alle ore 21 di domani mercoledì 1 ottobre, il Napoli scenderà in campo al Maradona contro i portoghesi, in una sfida già importante per il cammino azzurro in Champions League. I campioni d’Italia vogliono subito ripartire, dimenticando la sconfitta in campionato contro il Milan.

Conte, però, deve valutare diverse situazioni legate agli infortuni e all’emergenza totale in difesa. Ma nelle ultime ore, sono arrivate importanti novità proprio su quest’ultimo aspetto.

Conte ritrova due pedine: il tecnico salentino ora deve scegliere

Una notizia che attendevano sia il tecnico campione d’Italia che i tifosi azzurri: Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Infatti, dalle immagini concesse alla stampa, i due terzini hanno preso parte alla rifinitura insieme alla squadra.

Una notizia importante per Conte, che ora potrà valutare chi scegliere per sostituire lo squalificato Di Lorenzo. Spinazzola parte leggermente favorito per adattarsi al ruolo di terzino destro, ma anche per riprendersi la fascia sinistra. Dunque, il tecnico campione d’Italia, avrà entrambi a disposizione per la sfida di domani.