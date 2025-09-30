Napoli – Sporting, l’annuncio non lascia dubbi: l’ha detto davvero

Dichiarazioni significative in vista della sfida valida per la seconda giornata di Champions League.



Siamo soltanto al secondo turno della fase campionato di Champions League, ma le partite iniziano già ad avere tanto peso. Non fa eccezione Napoli-Sporting Lisbona, in programma domani sera, con fischio d’inizio alle 21:00, allo stadio Maradona.

L’incontro assume le sembianze di uno snodo fondamentale soprattutto per gli azzurri, battuti dal Manchester City al debutto. Più tranquilli i lusitani, che hanno travolto l’esordiente Kairat Almaty e sono reduci da quattro successi di fila tra campionato e Champions.

Napoli-Sporting, Vagiannidis: “Pronti per una grande gara”

L’ottimo momento di forma della squadra allenata da Rui Borges, in carica dallo scorso dicembre, è sicuramente un fattore da non sottovalutare per gli uomini di Antonio Conte, chiamati a vincere per non complicare il proprio cammino europeo.

Lo Sporting, invece, si augura di dare continuità alle buone cose mostrate nel mese di settembre. L’ultimo KO risale al 30 agosto, quando venne superato in casa dal Porto. Per questo motivo, i portoghesi arrivano con tanta fiducia all’impegno del Maradona. La testimonianza è data dalle parole rilasciate a Sport TV dal terzino destro Geōrgios Vagiannidīs:

“Le gare di Champions hanno una storia a sé, ti danno una carica emotiva unica. Sarà una grande partita contro una grande squadra. Naturalmente siamo pronti per affrontarla al 100%“.

Vagiannidis: “Ci aspetta un’atmosfera fantastica”

Acquistato in estate dal Panathinaikos, Vagiannidīs ha anche un fugace passato nelle fila dell’Inter, dove rimase pochi mesi nell’estate 2020. Domani sera il calciatore greco collezionerà la prima presenza della sua carriera in Champions League. È normale, quindi, che dalle sue dichiarazioni traspare tutta l’emozione per questo prestigioso traguardo:

“Fin da bambino ho sempre sognato un giorno di poter giocare questa competizione. L’Italia è un paese fantastico, Napoli è una città fantastica. I tifosi sono incredibili, ci aspetta un’atmosfera fantastica in uno stadio dove è difficile giocare“.

Pur ringraziando Vagiannidīs per le belle parole dedicate a Napoli, i supporter partenopei si augurano che l’esordio in Champions del classe 2001 non sia particolarmente felice.

Superare lo Sporting, infatti, consentirebbe agli azzurri di rimettersi in corsa per un posto tra le prime otto della classifica generale. Un obiettivo ancora ampiamente alla portata dei campioni d’Italia in carica. A patto che domani riescano a uscire dal Maradona con i tre punti in tasca.