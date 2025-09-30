Napoli, arriva la “Sneakers Scudetto”: ecco dove acquistarla

I campioni d’Italia hanno presentato le scarpe che celebrano la conquista del quarto scudetto della storia partenopea.

Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un match cruciale per gli azzurri, che devono dimenticare sia il KO contro il Milan sia la sconfitta di Manchester nella gara inaugurale della massima competizione continentale.

Ecco perché la sfida con i portoghesi è attesa in maniera febbrile all’ombra del Vesuvio. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha deciso di fare un regalo decisamente gradito ai propri tifosi, che domani sera dovranno spingere gli uomini di Antonio Conte verso un successo fondamentale per il cammino europeo.

Napoli, presentate le “Sneakers Scudetto”

Attraverso i suoi canali social, pochi minuti fa il Napoli ha lanciato le “Sneakers Scudetto“. Una scarpa fortemente voluta per celebrare la vittoria del quarto tricolore della storia azzurra. Realizzate in soli 120 esemplari, le “Sneakers Scudetto” sono destinate a diventare oggetto di culto per tutti i supporter napoletani.

Ogni paio nasce da un processo di 120 fasi interamente Made in Italy. Le scarpe, infatti, presentano caratteristiche davvero speciali: camoscio pregiato, tagli rifiniti e tinti a mano con esclusivo effetto selleria e suola in vera gomma per garantire comfort e resistenza. Le “Sneakers Scudetto” saranno disponibili esclusivamente presso gli store ufficiali di Via Calabritto e Piazza San Domenico a Napoli.